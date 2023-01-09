Почему в магазинах ничего нет? Карабахцы реагируют на заявление госминистра

«Использование этих возможностей в личных целях, для своей выгоды недопустимо», - отметил Варданян.

Госминистр Варданян представил несколько случаев. В частности, одна состоятельная карабахская семья в дни блокады отправилась в отпуск, одна семья привезла тонны бензина и использовала его для себя, вместо того, чтобы сдать его в Оперативный штаб для машин скорой помощи, другая семья, по словам Варданяна, через российских миротворцев или еще кого-то привезла в Карабах продукты и продавала их по высоким ценам.

«Мы все в одной лодке», - призвал к равенству и справедливости Рубен Варданян и в этом контексте также отметил, что есть и другие пути. Что это за пути? Можно ли по ним возить грузы? Почему госминистр на 29-й день блокады говорит о других дорогах жизни? На эти вопросы пресс-служба правительства Нагорного Карабаха не отвечает.

Вчера прокурор Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян сделал запись в Facebook по поводу выступления госминистра: «Государственная служба предполагает сдержанность, высокую ответственность за слово и поведение, взвешенное слово, осознание того, что оно способно вызвать последствия».



Пост не имеет других подтекстов, его следует понимать так, как он написан, сказал Радио Азатутюн прокурор Нерсисян, подчеркнув, что они следят за любыми публичными заявлениями и оценивают их с точки зрения пользы и вреда, которые они приносят интересам Карабаха.

Прокурор Карабаха не уезжал в отпуск за границу, с момента окончания войны и до сих пор он не уезжал из Карабаха, а его личный автомобиль работает не на бензине, а на газе. Получается, что прокурор Карабаха своим жестким постом ответил Рубену Варданяну на разглашение факта наличия других путей.

Жители Карабаха также со вчерашнего дня обсуждают имена тех, кто уехал тайными дорогами, но главный вопрос следующий: если есть другая дорога, почему в магазинах ничего нет, почему родители и дети не воссоединяются?

«Рубен Варданян, если ты говоришь, что у нас есть такая возможность или путь, то мать спросит: «А мой ребенок, почему ты его не привозишь? Ответь», - сказала жительница Степанакерта Эллада Каграманян.



Женщина считает заявления госминистра странными, говорит, что в Карабахе, который стал очень маленьким, теперь все всё знают, вопросы лучше решать без шума.

С 12 декабря единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, перекрыта азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, топлива и других товаров в регион, где проживает около 120 тысяч армян. Из-за блокады 1100 карабахцев, в том числе более 270 детей, не могут вернуться из Армении в Карабах. Сегодня 29-й день блокады Нагорного Карабаха.