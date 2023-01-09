Оппозиция Карабаха недоумевает, почему в этой сложной ситуации Баласанян отправлен в отставку

Спустя три дня после увольнения секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха официальный Степанакерт не дает никаких объяснений о том, почему президент Араик Арутюнян отправил Виталия Баласаняна в отставку.

После 44-дневной войны 2020 года занимавший пост секретаря Совета безопасности Виталий Баласанян, похоже, был единственным официальным лицом, ведущим переговоры с азербайджанской стороной в основном по гуманитарным вопросам. Во всяком случае, в начале декабря прошлого года, когда азербайджанцы впервые на несколько часов перекрыли дорогу Степанакерт-Горис , согласно официальному сообщению, во встрече с азербайджанцами и российскими миротворцами участвовал именно Баласанян.

В марте прошлого года, когда азербайджанцы в первый раз нарушили подачу газа в Карабах, переговоры с азербайджанской стороной по этому вопросу вновь вел Виталий Баласанян.

Пока карабахские чиновники хранят молчание, оппозиция недоумевает, почему в этой тяжелой ситуации, когда Карабах уже почти месяц находится в блокаде, секретарь Совета безопасности отправлен в отставку, и это в том случае, когда власть постоянно говорит о единстве и сплоченности.

Возможно ли, что причина в разногласиях с госминистром Рубеном Варданяном? Председатель комиссии по внешним отношениям парламента Карабаха, член АРФ «Дашнакцутюн» Ваграм Балаян говорит, что подобные разговоры были, но точной информации у него нет.

«Были разговоры о том, что такое было, но когда начинаешь интересоваться, выясняется, что это не совсем так. Поэтому я говорю, что не могу точно сказать, при каких обстоятельствах это произошло», - сказал он.

Независимо от причин, Балаян уверен, что власти Карабаха должны суметь найти грани для совместной работы и вывести страну из сложившейся тяжелой ситуации, тем более что Баласанян по должности был знаком с процессами.

Депутат оппозиционной фракции «Справедливость» Национального собрания Карабаха Метаксе Акопян также считает неприемлемым увольнение Виталия Баласаняна, тем более, что не было дано никаких объяснений. В любом случае, Акопян не считает, что увольнение как-то связано с Рубеном Варданяном, ведь определенные процессы против Виталия Баласаняна начались еще год назад. Кстати, Баласанян был кандидатом в президенты от партии «Справедливость» на президентских выборах 2020 года.

«Конечно, это было неприемлемо в этой ситуации, когда мы говорим о единстве и совместной работе, и на этом этапе человек, который уже проделал большую работу в этом направлении, без объяснения причин освобождается. Это неприемлемо не только для меня, но и для многих, и многие рассматривают это с более серьезными вызовами завтрашнего дня, когда власти и Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], и Армении, возможно, пойдут на очередные уступки, и, возможно, увольнение обусловлено именно этим, но это всего лишь предположения», - сказала она.

Неясно, кто заменит Баласаняна в возможных контактах с азербайджанской стороной в будущем. По словам председателя комиссии по внешним отношениям парламента Карабаха, возможно, эту функцию будет выполнять новоназначенный секретарь Совета безопасности Арарат Мелкумян, а возможно, президент Араик Арутюнян поручит заняться этим вопросом другому лицу. В любом случае об этом должен объявить президент Карабаха.

Госминистр Рубен Варданян на прошлой неделе заявил, что на данный момент никаких переговоров об открытии Лачинского коридора не ведется. Между тем, согласно заявлению Минобороны России, переговорный процесс по открытию дороги Степанакерт-Горис продолжается.

Депутат оппозиционной фракции «Справедливость» Метаксе Акопян утверждает, что говорить о переговорах уполномочен президент Араик Арутюнян, а не Рубен Варданян. «Рубен Варданян не может делать подобные заявления, потому что в Арцахе для этого есть президент. И такие вещи должен представлять президент, потому что, по сути, он отвечает за это. Я не могу серьезно относиться к таким заявлениям. Я не могу принять, что госминистр должен сказать мне, ведутся переговоры или не ведутся», - сказала Акопян.

В конце года активист, председатель партии «Завтрашний Арцах» Тигран Петросян потребовал отставки Виталия Баласаняна, а также министра обороны Камо Варданяна, заявив, что эти чиновники не пользуются доверием в Карабахе. «Если мы думаем о безопасности и оставляем этих людей на должностях, значит, мы об этом не думаем. Это простая реальность, которую я объяснил нашему депутату, и я сказал, что вопрос не только в дороге, народ уже устал от вас, он устал от вашей власти. Есть конкретные вопросы, есть серьезные проблемы… Даже если дорога откроется, вам никто не доверяет, поэтому люди встанут и уедут», - сказал Петросян.

Виталий Баласанян до сих пор не прокомментировал вопрос о причинах своего увольнения и возможных разногласиях с властями Карабаха.