Азербайджан передал заблудившегося жителя Карабаха, придав этому политико-пропагандистский оттенок - СНБ

«Армянский житель Карабаха просит у азербайджанцев еду и сигареты», - вчера азербайджанские СМИ распространили такую информацию, также отметив, что он очень замерз. Азербайджанские СМИ также распространили видео, на котором мужчина с благодарной улыбкой на лице и с поцелуями прощается с азербайджанскими протестующими, с несколькими сумками садится в машину российских миротворцев, и все это перед десятками видеокамер.

Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха называет это фейком и постановкой, но мужчина - армянин, житель Чартара, 9 дней он считался пропавшим без вести.

«1 января житель города Чартар Мартунинского района Республики Арцах [Нагорный Карабах - ред.] Торос Казарян, занимающийся животноводством, не вернулся домой с пастбища, в связи с чем были инициированы оперативно-розыскные мероприятия. Поскольку существовала высокая вероятность того, что последний, имея проблемы со здоровьем, мог заблудиться и перейти на территорию, находящуюся под контролем вооруженных сил Азербайджана, об этом также было сообщено руководству российского миротворческого контингента в Арцахе с целью получения информации от азербайджанской стороны», - говорится в сообщении.

Карабахские правоохранители также отмечают, что до сих пор азербайджанская сторона отрицала, что Торос Казарян был у них, а теперь передала его русским, придав этому политико-пропагандистский оттенок.

«Сегодняшняя инсценировка азербайджанской стороны еще раз подтверждает, что их цель не в том, чтобы принять реальность, а в том, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество и внутреннюю аудиторию лживыми тезисами и пропагандистскими материалами», - говорится в сообщении СНБ НК.

Карабахские врачи уже осмотрели Тороса Казаряна, его состояние удовлетворительное. Глава общины Чартар Владик Ованнисян сообщил, что у мужчины уже много лет психические проблемы, он не работает, живет с матерью.

«У него с головой не в порядке, он психически болен, откуда знать, что ему пришло в голову», - отметил Ованнисян.

Позиции азербайджанцев находятся в нескольких километрах от Чартара. Пока неясно, как мужчина, не занимающийся животноводством, оказался на территории, находящейся под контролем Азербайджана.

Почему о пропавшем 1 января гражданине СНБ Карабаха сообщает после опубликования азербайджанского видео? В СНБ говорят, что публичное заявление могло поставить под угрозу жизнь гражданина.