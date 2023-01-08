Акция протеста возле российской военной базы в Гюмри. Есть задержанные

Участники акции, планировавшие окружить российскую базу, назвали свою акцию «Блокада ради выхода из блокады».

Они потребовали, чтобы российские миротворцы, взявшие на себя ответственность за бесперебойную работу Лачинского коридора в обе стороны, выполнили свои обязательства, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

Участники акции также заявили, что Армения должна выйти из ОДКБ и сказать «нет» «российской оккупации».

Из Еревана в Гюмри прибыли многочисленные полицейские, которые не давали участникам акции приблизиться к улице, на которой расположена воинская часть.

Представители полиции заявили, что акция незаконна, а когда она продолжилась, возле мемориального комплекса «Мать-Армения» было задержано несколько десятков активистов.

Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, была заблокирована группой азербайджанцев, называющих себя экоактивистами, 12 декабря.

В результате фактической блокады более тысячи жителей Нагорного Карабаха, в том числе много детей, уже около месяца не могут попасть домой.

Прекращение поставок по трассе Горис-Степанакерт также вызвало дефицит продовольствия и товаров первой необходимости, в том числе медикаментов, в Нагорном Карабахе.

Азербайджан отрицает факт блокады, заявляя, что участвующие в акции протеста в Лачинском коридоре экологические активисты не препятствуют движению гуманитарных грузов. В Баку, в частности, ссылаются на тот факт, что за это время по трассе было движение как грузовых автомобилей миротворческих сил РФ, так и машин представителей Международного комитета Красного Креста (МККК). При посредничестве и в сопровождении последних из Нагорного Карабаха в Армению, в частности, были перевезены несколько тяжелобольных пациентов, которым требуется более квалифицированное лечение, чем то, которое сейчас доступно в Степанакерте.

В Министерстве обороны России, между тем, заявляют, что переговоры по возобновлению движения вдоль Лачинского коридора ведутся с азербайджанской и армянской сторонами.