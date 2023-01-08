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Армения

Акция протеста возле российской военной базы в Гюмри. Есть задержанные

Внепарламентский блок «Национально-демократический полюс» в воскресенье провел акцию возле 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмри, протестуя против продолжающейся блокады Нагорного Карабаха, в котором активисты движения также винят миротворческий контингент РФ.

Участники акции, планировавшие окружить российскую базу, назвали свою акцию «Блокада ради выхода из блокады».

Они потребовали, чтобы российские миротворцы, взявшие на себя ответственность за бесперебойную работу Лачинского коридора в обе стороны, выполнили свои обязательства, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

Участники акции также заявили, что Армения должна выйти из ОДКБ и сказать «нет» «российской оккупации».

Из Еревана в Гюмри прибыли многочисленные полицейские, которые не давали участникам акции приблизиться к улице, на которой расположена воинская часть.

Представители полиции заявили, что акция незаконна, а когда она продолжилась, возле мемориального комплекса «Мать-Армения» было задержано несколько десятков активистов.

Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, была заблокирована группой азербайджанцев, называющих себя экоактивистами, 12 декабря.

В результате фактической блокады более тысячи жителей Нагорного Карабаха, в том числе много детей, уже около месяца не могут попасть домой.

Прекращение поставок по трассе Горис-Степанакерт также вызвало дефицит продовольствия и товаров первой необходимости, в том числе медикаментов, в Нагорном Карабахе.

Азербайджан отрицает факт блокады, заявляя, что участвующие в акции протеста в Лачинском коридоре экологические активисты не препятствуют движению гуманитарных грузов. В Баку, в частности, ссылаются на тот факт, что за это время по трассе было движение как грузовых автомобилей миротворческих сил РФ, так и машин представителей Международного комитета Красного Креста (МККК). При посредничестве и в сопровождении последних из Нагорного Карабаха в Армению, в частности, были перевезены несколько тяжелобольных пациентов, которым требуется более квалифицированное лечение, чем то, которое сейчас доступно в Степанакерте.

В Министерстве обороны России, между тем, заявляют, что переговоры по возобновлению движения вдоль Лачинского коридора ведутся с азербайджанской и армянской сторонами.

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