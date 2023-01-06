Степанакертский аэропорт готов к использованию для авиаперевозок -Акоп Чагарян

Официальный Ереван не уточняет, обращался ли он во Всемирную продовольственную программу ООН с просьбой об оказании помощи Нагорному Карабаху. В МИД лишь сообщают, что внешнеполитическое ведомство и соответствующие госведомства находятся в постоянном контакте с различными международными структурами «для решения проблем, возникших в результате гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе».

Эксперт в области международных отношений и безопасности Соси Татикян говорит, что обращения Еревана недостаточно, после этого нужна также резолюция Совета Безопасности ООН или согласие Азербайджана, в обоих случаях решение проблемы не из легких.

«К сожалению, без согласия Азербайджана или резолюции Совета Безопасности ООН это невозможно. Не удалось принять даже заявление Совета Безопасности ООН, как мы видели несколько дней назад, потому что не было консенсуса. В этом главная проблема», - сказала она.

По словам эксперта, другой вопрос, будет ли гуманитарная помощь доставлена через ООН или Международный Комитет Красного Креста, по воздуху или по суше.

«Насколько я сейчас понимаю, Красный Крест какую-то помощь везет. Здесь также возникает вопрос, следует ли перевозить ее воздушным путем или сухопутным. Сейчас много говорят о гуманитарном airlift - доставке помощи воздушным путем. Азербайджан может сказать, что в этом нет необходимости, потому что грузовики Красного Креста уже могут проезжать и привозить помощь, и сделать на этом акцент и отклонить на таком техническом основании», - добавила Соси Татикян.

Согласно Международной Женевской конвенции о защите жертв войны и конфликта, «если гражданское население испытывает чрезмерно тяжелые лишения для своего существования из-за недостаточного снабжения такими ресурсами, как, например, продукты питания и медицинские материалы, то по соглашению сторон проводятся операции по оказанию помощи гражданскому населению, которые носят исключительно гуманитарный и беспристрастный характер».

Именно на эту статью много лет назад ссылались международные организации, пытавшиеся доставить гуманитарную помощь в Дарфур (штат в Судане). Бывший советник премьер-министра по вопросам авиации, авиатор Акоп Чагарян знает это по собственному опыту. Много лет назад управляемая им авиакомпания совершала такие рейсы в горячие точки Африки.

«Еще в годы работы в Африке я совершил много рейсов со своей авиакомпанией в блокированный Дарфур, который находится на западе Судана, совершал полеты на границе Чада в Заир, восточную территорию Демократической Республики Конго. Это тот случай, когда ООН принимает решение помочь людям, потому что миром правят не бандитские нормы», - сказал он.

Чагарян говорит, что Степанакертский аэропорт можно использовать для авиаперевозок. По словам специалиста, аэропорт готов принимать подобные рейсы.

В эти дни в Степанакерте поднимают вопрос о необходимости открытия аэропорта, находящегося близ столицы. С аналогичным обращением вчера к лидерам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ обратился председатель Национального собрания Нагорного Карабаха.