Что изменится с уходом Рикера с поста американского сопредседателя МГ ОБСЕ - оценки аналитиков

Спустя всего пять месяцев работы ушел в отставку старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Филипп Рикер. 57-летний дипломат, по словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, уходит на пенсию.

Работа Рикера, по словам представителя Госдепартамента, ускорила взаимодействие и помогла наладить организованный процесс по установлению мира в таком неспокойном регионе, как Южный Кавказ.

«Соединенные Штаты придают важность двусторонним переговорам о прочном мире между Арменией и Азербайджаном», - сказал Прайс, добавив, что уход Рикера никоим образом не подрывает приверженность США делу обеспечения безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего в регионе Южного Кавказа.

«Соединенные Штаты по-прежнему взаимодействуют на двусторонней основе с партнерами-единомышленниками, такими как Европейский союз, а также через международные организации, такие как ОБСЕ, для содействия прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией для поиска решений всех существующих вопросов, связанных или возникающих в связи с нагорно-карабахским конфликтом», - заявил представитель Госдепа США.

Кто заменит Рикера, или же эта должность вообще ликвидируется? Пресс-секретарь Госдепартамента предпочел не давать прямого ответа на эти вопросы, подчеркнув личное участие госсекретаря США Энтони Блинкена, его помощника по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в армяно-азербайджанских переговорах.

На назначение Рикера сопредседателем Минской группы ОБСЕ по карабахскому вопросу резко отреагировал официальный Баку, который считает карабахский вопрос закрытым и периодически отправляет Минскую группу «на пенсию».

Представитель Госдепартамента, однако, заявил, что Рикер сам выразил намерение уйти на пенсию в конце прошлого года.

Политический комментатор Акоп Бадалян говорит, что за примерно полгода работы Рикера не замечал никаких проблем между ним и Азербайджаном. А вот по поводу его ухода Бадалян не спешит делать выводы: уходит ли он сам, или есть недовольство эффективностью его работы, или меняется американская тактика на Кавказе? Это вопросы, на которые, по мнению комментатора, со временем будут получены ответы.

«Когда Рикер был назначен, этому было уделено много внимания также потому, что он ранее был довольно высокопоставленным чиновником, он был заместителем госсекретаря по делам Европы и Евразии, и, назначив дипломата такого калибра, США также показали свое намерение активизировать дипломатические усилия в кавказском направлении. И действительно, мы видели, что за это время дипломатическая работа США заметно активизировалась. Что теперь изменится с уходом Рикера? Это вопрос, на который со временем будет дан ответ», - отметил Бадалян.

Последний визит Филипа Рикера был региональным - в конце ноября, начале декабря. Политический аналитик Арег Кочинян, принимавший участие в закрытой встрече с ним, говорит, что отставка американского чиновника не стала неожиданностью, поэтому он не считает, что США этой отставкой сокращают свое присутствие в регионе, совсем наоборот.

«Даже если будет какой-то пересмотр названия должности, я думаю, что в содержательном плане присутствие Соединенных Штатов в регионе только увеличится. Я на самом деле считаю эту новость положительной, потому что считаю, что желательный уровень политического присутствия США не совпадал с приоритетами, желаниями и возможностями их посланника. Думаю, американский чиновник не считал наш регион приоритетным, и он не представлял себе участие Соединенных Штатов на пути достижения мира в этом регионе на том уровне, который, думаю, представляют в Соединенных Штатах», - сказал Кочинян.

Накануне Нед Прайс заявил, что госсекретарь Блинкен планирует в ближайшие дни провести телефонные беседы с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Блинкен в начале ноября организовал встречу двух официальных лиц в Вашингтоне. Как было заявлено, после этого была договоренность о продолжении прямого диалога в последующие недели, но ноябрьская трехсторонняя встреча Мирзоян-Байрамов стала последней.