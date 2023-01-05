Международное сообщество стало четко констатировать политику Азербайджана по осуществлению геноцида армян Карабаха - Пашинян

Незаконная блокада Лачинского коридора со стороны Азербайджана продолжается уже 25 дней. Эта акция, создавшая гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, вызвала широкий международный резонанс и призывы разблокировать коридор. Несмотря на это, Азербайджан не предпринимает никаких действий для решения вопроса. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе сегодняшнего заседания правительства.



По утверждению Пашиняна, блокируя Лачинский коридор, Азербайджан грубо нарушает прямое обязательство, взятое на себя в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, что вызывает серьезные вопросы о договороспособности официального Баку. В то же время, по словам премьер-министра, Азербайджан пытается приписать Армении практику невыполнения своих обязательств, что является абсолютно надуманным.



«Относительно закрытия Лачинского коридора приводятся различные причины, но, на мой взгляд, самая глубокая и реальная причина заключается в том, что армяне Нагорного Карабаха продолжают жить на своей родине, а международное сообщество стало все более четко констатировать видимую политику Азербайджана по осуществлению этнических чисток и геноцида армян Нагорного Карабаха», - сказал премьер.

«В этом смысле ожидаем более предметных шагов от международного сообщества, в том числе от постоянного члена Совета Безопасности ООН Российской Федерации, чей миротворческий контингент дислоцирован в Нагорном Карабахе, и сохранение под своим контролем Лачинского коридора является ее прямым обязательством согласно заявлению от 9 ноября 2020 года», - заявил премьер-министр.



Вновь подтвердив приверженность Республики Армения трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, а также договоренностям, достигнутым на четырехсторонней встрече в Праге 6 октября 2022 года, которые зафиксированы в заявлении по итогам встречи, Никол Пашинян подчеркнул: «Продолжающаяся блокада Лачинского коридора делает еще более необходимым направление международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор, и необходимо прилагать постоянные усилия в этом направлении».