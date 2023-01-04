Почему переговоры об открытии дороги Степанакерт-Горис не дают результатов?

Министерство обороны России в своем вчерашнем информационном бюллетене сделало такое же заявление, как и практически каждый день после закрытия Лачинского коридора: командованием российских миротворцев продолжается переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт-Горис.

Почему уже в течение 24 дней переговоры не дают результатов? Председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Нагорного Карабаха Ваграм Балаян говорит, что азербайджанцы выдвигают максималистские требования, на переговорах они заняли позицию: как захотим, так и будет.

«Они пытаются навязать свои желания властям, народу Арцаха: «Нагорного Карабаха нет, мы разговариваем с вами в плане обсуждения текущих вопросов». А наше требование состоит в следующем: мы можем разговаривать, если это разговор равного с равным, вы будете представлять интересы Азербайджана, а мы будем представлять интересы Республики Арцах. Именно это постоянно вызывает споры. Я считаю, что скорее они нацелены не на то, чтобы обеспечить решение этого вопроса, а на то, чтобы создавать ситуации, чтобы подавить арцахскую сторону, добиться своей сверхзадачи, то есть окончательно захватить Арцах», - подчеркнул Балаян.

Кто ведет переговоры с армянской стороны, Степанакерт уже на протяжении нескольких дней официально не уточняет. До закрытия Лачинского коридора азербайджанцами, называющими себя экоактивистами, в качестве координатора по вопросам сотрудничества с миротворцами представлялся секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян.

По словам карабахского депутата, требования азербайджанцев касаются Кашенского медно-молибденового рудника, но в подтексте нечто большее.

«По имеющимся данным, эти рудники проданы. На певерхности идеи вокруг Кашенского рудника, идеи о том, что армяне используют их богатство и т. д., с попыткой, по сути, взять этот рудник в свои руки. Но в глубине их формулировок заложено понятие «Зангезурский коридор». Одной из главных задач является исход армян из Арцаха. Ну, понятно же, что перекрывшие дорогу не являются ни студентами, ни экологами, скажем так, это организовано на самом высоком уровне власти», - сказал Балаян.

Вчера МИД Армении заявил, что Ереван продолжит предпринимать целенаправленные шаги во всех возможных форматах, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН и международных и региональных структур, по обеспечению решительного реагирования и действий, вытекающих из мандата и функций этих структур, с целью ликвидации блокады Лачинского коридора и сложившегося вследствие гуманитарного кризиса. О каких шагах идет речь, в МИД пока не уточняют. Официальный Ереван также считает необходимым направление в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации на месте, а также обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах для соответствующих структур ООН.

После этого заявления сегодня Баку обвинил Ереван в провокациях и искусственном нагнетании ситуации.

«Призывы Армении об отправке на территорию Азербайджана любой миссии мы рассматриваем как очередную провокацию, направленную против суверенитета и территориальной целостности нашей страны», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.