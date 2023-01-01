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Алиев: Обеспечены все условия для подписания мирного договора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

В своем новогоднем обращении к азербайджанскому народу президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал мнение о том, что в 2022 году были созданы все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«На встречах в Праге и Сочи в октябре этого года Армения официально признала территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Считаю, что после этого были обеспечены все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и мирное соглашение может быть подписано на основе известных пяти принципов, предложенных Азербайджаном», - заявил Алиев, передают азербайджанские СМИ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении также, в частности, заявил: «Мы не заримся на чужую землю и ожидаем, что и другие не будут зариться на нашу землю, и по этой формуле мы готовы идти на мир».

Между тем, на заседании правительства 29 декабря Пашинян заявил, что «есть все признаки того, что Азербайджан готовит очередную военную провокацию, в том числе в Нагорном Карабахе». Одновременно он подтвердил готовность и решимость Армении подписать мирный договор с Азербайджаном, завершить делимитацию границы и открыть региональные связи.

В своем новогоднем обращении Ильхам Алиев также заявил, что так называемый «Зангезурский коридор» обязательно будет открыт независимо от того, «хочет этого Армения или нет».

Между тем, Армения на самом высоком уровне неоднократно заявляла, что не собирается предоставлять Азербайджану экстерриториального коридора, но готова к разблокированию региональных путей сообщения.

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