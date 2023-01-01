Пашинян: Мы боремся за независимое, суверенное, процветающее и безопасное государство

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства, говорится:

Дорогой народ,

Дорогие соотечественники,

Вот проходит 2022 год и через несколько минут 2023 год постучится в наши двери, открывая новую эру в жизни каждого из нас и нашей страны.

За это мы и любим Новый год: это космический и психологический порог, по эту сторону которого мы надеемся оставить все наши неудачи, все наши ошибки и потери и надеемся увидеть наши мечты сбывшимися.

Это детское представление о Новом годе сопровождает человека на протяжении всей его жизни, до того момента, когда человек понимает, что мечту можно иначе назвать стратегией, а исполнение мечты – планом действий, реализация которых исключительно ваша прерогатива, и на пути к осуществлению этой мечты вы должны полагаться на себя, исключительно на себя, и поэтому ваша мечта и ваши действия должны быть конкретными, предельно конкретными, измеримыми и достижимыми.

Именно это, наверное, имел в виду великий Егише Чаренц, когда писал роман “Страна Наири”, который у нас мало читают и который содержит не понятый всеми посыл, и сегодня, наверное, мы несем тяжелые последствия того, что мало читали и еще меньше понимали его. Еще меньше воспринята общественная деятельность гиганта армянской мысли и души - Ованеса Туманяна, и это забвение исказило наше представление о национальном и государственном интересе.

Я хочу объявить 2023 год годом чтения стратегических трудов Чаренца и Туманяна как ключевого посыла и стратегии становления государства, как рецепта примирения с самими собой, как способа сформулировать свои мечты в качестве стратегии и способа воспринимать стратегию в качестве мечты, как инструмента для понимания того, что происходит с нами в эти дни. А происходит следующее: мы боремся за независимое, суверенное, процветающее и безопасное государство, именно государство. Мы находимся в библейском исходе и идем по пустыне, переходя из Земли Наири в Республику Армения, которая имеет очень четкие формы и очень четкую площадь в 29 800 квадратных километров. Это трудный и опасный, но и неизбежный путь ради спасения, ради республики, ради государственности.

Есть только одна формула решения весьма прагматичной задачи иметь суверенное, сильное и безопасное государство: мы должны суметь изменить качество наших отношений в нашем регионе, в первую очередь, в нашем регионе, и это чрезвычайно сложно с политической, исторической и социально-психологической точки зрения, в атмосфере, где нам очень часто угрожают, очень часто ранят и очень часто убивают.

Но сегодня речь идет о наших собственных, а не о чужих действиях, а формула действия одна: любить Родину по Чаренцу и по Туманяну. Это означает любить Республику Армения как Родину и ставить ее в основу всех своих действий, всех своих мечт, всех своих стратегий.

Дорогой народ,

Дорогие соотечественники,



2022 год был годом серьезных вызовов. Незаконная блокада Лачинского коридора поставила наших братьев и сестер в Нагорном Карабахе и всех нас в тяжелое положение. Я уже много раз говорил о политической оценке этой ситуации и возможных решениях. Сейчас я хочу крепко обнять находящихся в блокаде наших братьев и сестер и сказать им, что они являются важными адресатами посыла об изменении качества отношений в регионе, и это для всех нас исключительное время для размышлений.

Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной, потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя или предложив в качестве альтернативы статус активного наблюдателя.

Но мы не остались в одиночестве в мире, и я хочу поблагодарить те страны и международные организации, которые не остались равнодушными к этой ситуации и, не имея никаких обязательств перед нашей страной, пошли на беспрецедентные решения в поддержку установления безопасности и стабильности в нашем регионе.

И самое главное, сегодня я преклоняюсь перед всеми нашими мучениками, их родителями и членами их семей, перед их детьми, и мое обращение в первую очередь направлено им, тем, кто является важнейшим символом будущего Республики Армения, потому что они погибли, чтобы жила Армения, они пали, чтобы возродилась Армению.

Вот поэтому, именно поэтому наша реакция на глобальные и региональные бури, новые вызовы безопасности асимметрична. Чем более обостряются вызовы, тем более мы сосредотачиваемся на институциональных, социально-экономических, политических, демократических реформах, на повестке развития, потому что это единственный путь, который повысит нашу сегодняшнюю устойчивость и обеспечит завтрашнее процветание.

В этом смысле 2022 год стал годом исключительных достижений. Армения заняла 11-е место в мировом Индексе экономической свободы, получив международное признание как ведущая страна в области инвестиций и экономической свободы. Это произошло в результате того, что, несмотря на все трудности, правительство оставалось приверженным проведению системных реформ.

В результате мы закрываем год с двузначным экономическим ростом, что в год глобального кризиса является исключительным явлением на мировом уровне и, как и в 2019 году, повысит международный авторитет Республики Армения.

Количество зарегистрированных рабочих мест в Армении превысило 700 тыс: снова беспрецедентный результат в истории Третьей республики. Таким образом, мы можем констатировать, что с момента победы Народной бархатной ненасильственной революции 2018 года в Армении было создано около 153 тыс новых рабочих мест. Важно отметить, что по сравнению с ноябрем прошлого года средняя заработная плата одного работника в ноябре текущего года увеличилась примерно на 45 тыс драмов или на 20 процентов, а это означает, что опасения, что Армения столкнется с социальным кризисом в условиях глобальной инфляции, не оправдались.

Наоборот, в Республике Армения происходит строительный бум, бум жилищного строительства. Десятки тысяч семей покупают квартиры в новостройках, в том числе при государственной поддержке. В 2022 году мы вернули приобретающим квартиры семьям 36,5 млрд драмов по части подоходного налога, в дополнение к 22,7 млрд драмов предыдущего года.

Кроме того, тысячи молодых семей воспользовались программами помощи по ипотечному кредиту в случае рождения ребенка: в 2022 году размер поддержки в рамках этой программы достиг 2,1 млрд драмов. Ежемесячную помощь от государства в размере 50 тыс драмов за третьего и каждого последующего ребенка получают более 10 000 детей.

Должен отметить нашу программу по строительству 300 школ и 500 детских садов, которая запущена и набирает обороты. В течение 2022 года мы уже сдали в эксплуатацию 24 школы и 46 детских садов, которые капитально отремонтированы, реконструированы или построены заново. Сотни новых школ и детских садов находятся в стадии строительства, реконструкции или капитального ремонта. Это неотъемлемая часть проводимых в стране институциональных реформ, имеющих не только образовательный, управленческий, безопасностный, но и глубокий исторический и социально-психологический контекст.

Важны масштабные реформы, которые мы реализуем в системе полиции, наиболее заметным результатом которых является внедрение в Армении Патрульной полиции с новыми стандартами.

Начатые в армии глубокие и комплексные реформы имеют ключевое значение. Начато формирование зиждущейся на грамотных, патриотичных, профессиональных солдатах и офицерах армии, отвечающей современным требованиям и условиям, и параллельно должно происходить как минимум удвоение размера заработной платы военнослужащих, должна действовать система социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей, должны быть приобретены новое вооружение и новая техника. Но такая армия нужна нам не для войны, а для мира, для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы не заримся на чужую землю и ожидаем, что и другие не будут зариться на нашу землю, и по этой формуле мы готовы идти на мир.

Я также считаю важными масштабные мероприятия, которые мы провели в Армении в 2022 году: Чемпионат Европы по боксу, “Детское Евровидение”, международный фестиваль Starmus, Международная школьная олимпиада по биологии. Проведением этих мероприятий мы по-новому предстаем перед миром, и мир по-новому узнает Армению.

Дорогой народ,

Мои дорогие граждане Республики Армения,



Все это мы осуществляем в первую очередь за счет беспрецедентного роста налоговых доходов государственного бюджета. Налоговые поступления госбюджета в 2022 году составили 1 трлн 925 млрд драмов, что на 670 млрд драмов, или на 53 процента, или на 1,5 млрд долларов больше аналогичного показателя 2018 года. Но этот показатель в первую очередь достигнут благодаря трудящимся, создающим добро людям, платящим налоги хозяйствующим субъектам Республики Армения, и я хочу поблагодарить их за то, что они считают уплаченные в государственный бюджет налоги не финансовыми потерями, а вложением в будущее своего государства, в свое будущее и в будущее своих детей.

Именно на эти средства в 2022 году мы отремонтировали более 500 километров дорог, начали процесс удвоения зарплаты учителей, впервые в истории Третьей республики запустили в космос спутник, закупили для столицы новые автобусы и троллейбусы, повысили минимальную заработную плату, как и обещали, создали авиакомпанию, повысили зарплату ученым, увеличили финансирование науки на 150 процентов по сравнению с 2018 годом, повысили пенсии с сентября 2022 года и с июля 2023 года снова повысим. При этом, в рамках программы кешбэка при безналичной торговле мы вернули пенсионерам и получателям пособий около 527 млн драмов, и я хочу выразить особую благодарность тем банкам, которые поровну с государством участвуют в этой программе.

Благодаря этим дополнительным бюджетным средствам в 2022 году в сфере медицинской помощи в рамках госзаказа мы обслужили 786 тыс пациентов, что больше по сравнению с 2017 годом более чем в два раза, на 437 тыс случаев или на 125 процентов.



А почему мы делаем все это? По одной причине, только и только по одной причине: потому что мы любим вас, мы любим нашу страну. Я люблю вас всех, я люблю нашу страну, наше государство, и где я ошибаюсь и спотыкаюсь, где терплю неудачу, может быть, из-за чрезмерной любви, которая, может быть, затмевает ум. Но, в конечном итоге, любовь всемогуща, и мы приведем оказавшийся в бурном океане наш корабль, нашу Республику Армения, в мирную гавань.



И следовательно,

Да здравствует свобода,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствуют наши дети, ибо живут и будут жить в свободной и счастливой Армении!

С Новым годом и Рождеством Христовым!