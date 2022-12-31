В России заявили, что заявление Совбеза ООН по вопросу Лачинского коридора не было принято из-за «нечистоплотности приемов» Франции

Полянский написал в Telegram-канале, что «по просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ». «Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна», - подчеркнул он.

По словам Полянского, Россия с самого начала была настроены на конструктивную работу в контексте выработки реакции СБ. Он подчеркнул, что «в отличие от западных стран не на словах, а на деле занимаемся урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, в том числе вокруг Лачинского коридора».

«Российские миротворцы обеспечивают безопасность и в контактах со сторонами ищут развязки спорных вопросов. Вне зависимости от нынешнего обострения основой нормализации остаются четыре совместных заявления на высшем уровне, поддержанные и Баку, и Ереваном», — написал Полянский в Telegram-канале.

По его словам, авторы проекта заявления Совбеза ООН «не нашли в себе мужества упомянуть эти документы и усилия российских миротворцев».

Ранее 31 декабря информагентство «Интерфакс-Азербайджан» привело заявление посла Азербайджана в ЕС, Бельгии и Люксембурге Вагифа Садыкова, который отметил, что «Совбез ООН отказался принимать антиазербайджанское заявление Франции по вопросу Лачинского коридора».

«Сегодня Франция в очередной раз потерпела поражение от Азербайджана», - заявил Садыков, сообщив, что Албания, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания не поддержали проект заявления.