Власти установили новый срок решения транспортной проблемы в Ереване – еще два года

Власти Еревана установили новый срок решения проблемы общественного транспорта в столице - ближайшие два года. Причем, они заявляют, что за это время проблема будет решена на 90 процентов. Об этом сегодня сообщил вице-мэр Еревана Тигран Авинян.

По его словам, тогда они зафиксируют, что у них есть транспортная сеть с новой системой, «которая обязательно будет действовать, и ее качество удовлетворит людей».

Таким образом, одно из главных обещаний, данных властями в 2018 году, не будет полностью выполнено до выборов, которые состоятся осенью следующего года. Даже спустя четыре года после обещания ереванцам приходится в часы пик ездить на работу и обратно в переполненных автобусах. Сотни автобусов, купленных за эти годы, все еще не облегчили жизнь горожан.

«Бывало, ждал по 30-40 минут. Один транспорт, и он переполнен, едут как селедки в бочке», - сказал один из граждан.

«Да, безусловно, транспортная реформа предполагает не только приобретение автобусов. Приобретение автобусов - очень важная составляющая транспортной реформы, но транспортная реформа подразумевает также единую систему продажи билетов, приспособленные остановки, график», - сказал Авинян.

Пока нет центра управления, который должен координировать работу автобусов. До сих пор не запущена обещанная единая билетная система, которая должна была положить конец оплате наличными в транспорте. Между тем, более полугода назад в мэрии заявляли, что скоро будет запущена ее пробная версия.

«Что касается сроков билетной системы, я предполагаю, что есть какие-то этапы, но поскольку конкурс уже проведен, у нас есть победитель, мы находимся на этапе заключения договора, я не думаю, что это займет много… в 2023 году, предположительно, система уже должна быть внедрена», - сказал Авинян.

Кандидат в мэры от властей на следующих выборах в Совет старейшин Еревана Тигран Авинян затронул этот вопрос в ходе пресс-конференции, проведенной по итогам 100 дней своего пребывания в должности, представив проделанную работу и планы на 2023 год.

Член команды Пашиняна Авинян после вступления в должность заместителя мэра часто появляется на экранах телевизоров, в разных дворах столицы, даже участвует в заседаниях правительства и вместо мэра Грачья Саргсяна говорит о различных вопросах. По оценке представителей гражданского общества, он уже начал свою предвыборную кампанию. На пресс-конференции Авиняна спросили, подводит ли он итоги года вместо мэра, на что он ответил: «Сферы, которые я упомянул, это те сферы, которые я лично координирую».

Помимо Тиграна Авиняна, на данный момент еще два человека заявили, что примут участие в выборах, которые состоятся в сентябре 2023 года. Европейская партия во главе с Тиграном Хзмаляном выдвинет композитора Рубена Ахвердяна. Еще одним кандидатом на пост следующего столичного градоначальника является жена бизнесмена Тиграна Арзаканцяна Наталья Ротенберг. Другие политические силы пока не объявили о своем участии и своих кандидатах в мэры.