Правительство обратилось в КС по вопросу утверждения устава Международного уголовного суда

Армения инициирует процесс утверждения Римского статута Международного уголовного суда, подписанного в 1998 году, но так и не ратифицированного, если у Конституционного суда не будет возражений.

«Необходимо еще раз обратиться в Конституционный суд, чтобы возобновить процесс ратификации этого международного договора по вопросу проверки его соответствия новой Конституции в редакции 2018 года», - заявил министр юстиции Григор Минасян.

В августе 2004 года Конституционный суд Армении признал этот документ противоречащим Конституции. Сейчас, однако, по словам министра юстиции Григора Минасяна, возможно, у суда не будет возражений, поскольку после 1995 года Конституция Армении дважды менялась.

«Возникла необходимость уточнить, не изменилась ли позиция Конституционного суда в свете конституционных изменений», - подчеркнул Минасян.

Международный уголовный суд рассматривает дела о геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечности, преследует лиц, виновных в военной агрессии.

Правительство вновь вернулось к вопросу о признании Римского статута, поскольку, согласно обоснованию этого проекта, видит возможность призвать Азербайджан к ответу. Начиная с мая 2021 года вооруженные силы Азербайджана осуществили военную агрессию против Армении, совершили военные преступления, говорится в тексте обоснования.

«Последствия той агрессии все еще присутствуют, поскольку до сих пор вооруженные силы Азербайджана находятся на разных участках суверенной территории Республики Армения, на территориях, прилегающих к гражданским населенным пунктам», - сказал министр юстиции.

На Южном Кавказе устав Международного уголовного суда утвердила только Грузия. Его ратифицировали 123 страны мира. Если Конституционный суд не увидит противоречия и парламент Армении ратифицирует устав Международного уголовного суда, то суд может рассмотреть преступления, совершенные Азербайджаном, даже если Баку не ратифицировал тот же документ.

«Если мы ратифицируем, то устав будет действовать в отношении территории Республики Армения, это точно, гражданство не имеет значения», - прокомментировал представитель Армении в международных судах Егише Киракосян.

Именно Киракосян будет представителем исполнительной власти в Конституционном суде, когда там начнут рассматривать заявление относительно Римского статута Международного уголовного суда, которое правительство уже направило в КС.