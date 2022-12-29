«Другие страны не могут диктовать условия в процессе армяно-турецкой нормализации» - Кылыч

На нынешнем этапе армяно-турецких отношений есть определенные проблемы, по сообщению Ermenihaber, заявил специальный представитель Турции, посол Сердар Кылыч на конференции «Жизнь, посвященная дипломатии: отношения Турция-Армения в свете последних событий глазами дипломата Сердара Кылыча».

Страны региона должны заниматься решением существующих проблем, подчеркнул посол, отметив, что в последнее время ОБСЕ и Евросоюз начали вмешиваться и интернационализировать проблему, что турецкий посол счел неправильным.

«Страны региона должны решать свои проблемы по собственной инициативе и брать на себя ответственность за них. На данный момент мы вместе со [спецпредставителем Армении Рубеном] Рубиняном пытаемся сделать именно это», - сказал Кылыч.

Отметив, что в рамках процесса нормализации предпринимаются предметные шаги, Сердар Кылыч подчеркнул, что в очень короткие сроки начнутся двусторонние авиаперевозки грузов между Арменией и Турцией.

По словам турецкого спецпосланника, если ожидается повышение уровня жизни и благосостояния населения Армении, то путь к этому – нормализация отношений между Турцией и Арменией.

«Теперь представьте: у нас есть два пограничных пункта, один - железнодорожный, а другой - автомобильный. Если они будут открыты, напротив пограничного пункта Алиджан находится Ереван, напротив пограничного пункта Акьяка, предназначенного для железной дороги, расположен Гюмри... Сейчас в условиях экономических санкций против России, если учесть существующие проблемы в сфере торговли с Арменией, это может иметь разрушительное влияние на уровень жизни народа Армении», - отметил Кылыч.

Касаясь слухов о том, что Турция и Армения на самом деле ведут трехсторонние переговоры, потому что Азербайджан также является частью этого процесса, спецпредставитель Турции сказал, что, конечно, там есть и Азербайджан, есть и некоторые страны, которые ведут диалог с Арменией, но их физически нет в этом процессе и они не могут диктовать условия в этом процессе.

«Этот процесс ведется исключительно на двустороннем уровне. Это происходит исключительно между мной и спецпредставителем Армении Рубеном Рубиняном. У нас с ним также хорошие отношения как с другом», - заключил Кылыч, напомнив о позитивной атмосфере встреч, имевших место между Арменией и Турцией в последнее время на различных уровнях.

Новый процесс нормализации отношений между Ереваном и Анкарой начался после 44-дневной войны 2020 года. До сих пор самым большим достижением является восстановление авиасообщения, а также соглашение об открытии границы для граждан третьих стран и о начале авиаперевозок грузов, однако условия реализации этого соглашения пока не уточнены. Стороны также не говорят о сроках.

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоялась в январе прошлого года. Пока единственным ощутимым результатом годичных переговоров является возобновление рейсов Ереван-Стамбул.