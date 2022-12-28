Представители власти говорят, что не были свидетелями фактического предложения о присоединении к Союзному государству России и Беларуси

После вчерашнего резкого заявления пресс-секретаря президента России представители власти Армении сегодня были осторожны, они говорили, что не присутствовали при конкретном разговоре, в ходе которого слышали бы от представителей внешнеполитического ведомства, что какое-либо государство принуждает Армению предоставить коридор Азербайджану и присоединиться к Союзному государству России и Беларуси.

Такое заявление сделал вчера секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, добавив, что закрытие Лачинского коридора происходит в рамках этого давления.

Песков сразу же отреагировал на заявление Григоряна, назвав его провокационным и не соответствующим действительности. По его словам, никто из российских чиновников подобного не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны.

Хотя контекст интервью был именно таким, но армянский чиновник не уточнил, какая страна или страны оказывают давление, является ли это российско-азербайджанскими договоренностями. После интервью оппозиционеры, и не только они, требуют от властей конкретики.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Виген Хачатрян считает, что скорее в результате различных контактов у секретаря Совета безопасности сложилось такое впечатление, чем было конкретное предложение. Он провел параллели с собой: судя по проводимой Россией политике, он и сам сделал вывод, что у Москвы, наверняка, есть такие желания. Он видит, что Азербайджан и Россия не ставят друг друга перед фактом, согласовывают свои действия также вокруг Лачинского коридора.

«Не думаю, что было сделано прямое предложение, вероятно, в результате разных контактов он пришел к выводу, что есть такая цель. Думаю, ему [секретарю Совета безопасности – ред.] следует выражаться осмотрительнее или говорить фактами. Я не хочу от него фактов, если у него есть факты, он должен их обнародовать», - сказал депутат.

О том, поступило ли официальное предложение от России или Беларуси о вступлении в Союзное государство, не знает и Овик Агазарян. «Предложение - это одно, давление - это другое. Г-н Григорян, по всей видимости, имел в виду давление, тот фон, который существует. А что касается официального предложения, то, во всяком случае, я как депутат в рамках своих функций с таким документом не знаком», - сказал Агазарян.

Другой депутат правящей фракции, Гагик Мелконян, подчеркнул, что выражает свое мнение: Россия, Азербайджан и Турция согласованно подталкивают Армению к Союзному государству, а тоже хотят коридор, блокируют Лачинский коридор.

«Я таких предложений не слышал, но Лукашенко сказал: «Куда вы денетесь армяне?», я говорю, исходя из этого. Теперь, когда нет покойного Жириновского, эту роль взял на себя Лукашенко. Он буквально сказал: «Куда вы пойдете? Сюда должны прийти» Я не могу сказать, кого имел в виду Армен Григорян, вы спрашиваете меня, кто может это делать, я говорю, что Турция-Азербайджан-Россия. Это всего лишь мое мнение, я не выражаю мнение властей. Я представитель власти, но я выражаю свое мнение», - подчеркнул он.

В октябре, когда в газете «Айкакан жаманак», принадлежащей семье премьер-министра Никола Пашиняна, была опубликована анонимная статья, согласно которой Россия хочет сделать Армению частью Союзного государства, председатель Национального собрания Ален Симонян заявил, что у него нет подобной информации. Кремль и тогда отреагировал, назвав публикацию «ерундой».

Радио Азатутюн обратилось в Совет безопасности за разъяснениями, а также чтобы узнать, если было официальное предложение о вступлении в Союзное государство, почему оно не было обнародовано. Ответа пока нет.