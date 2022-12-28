Французские политические лидеры призывают Макрона гарантировать безопасность армян в Карабахе и Армении

«Эмманюэль Макрон должен сделать все, чтобы гарантировать безопасность армян Нагорного Карабаха и Республики Армения», - более десятка французских политических лидеров как из левого, так и из правого лагеря опубликовали совместное письмо в ежедневной газете Le Monde, в котором призвали президента Макрона немедленно вмешаться в процессы вокруг Армении и Карабаха, чтобы «предотвратить непоправимое».

В совместном письме представители двух палат парламента Франции описывают ситуацию в блокированном Азербайджаном Нагорном Карабахе как чреватую опасностью большой гуманитарной катастрофы, 120 тысяч человек, в том числе 30 тысяч детей, лишены жизненно важных ресурсов, включая продовольствие и медикаменты.

Авторы письма подчеркивают, что создавшаяся с 2020 года ситуация является началом новой фазы эскалации нападений Азербайджана на армян, как живущих в Нагорном Карабахе, так и граждан Армении, и действия Баку дают им основания предполагать, что Азербайджан не остановится, будет использовать любой повод для преследования армян с целью этнической чистки.

Перечисляя действия Баку против армян: военные преступления, оккупация суверенной территории Армении, пропаганда этнической ненависти, уничтожение культурного наследия, неоднократные преступления против мирного населения, французские законодатели отмечают, что при любых других обстоятельствах Франция вмешалась бы.

Законодатели, имеющие принципиальные политические разногласия, подчеркивают, что даже они отложили в сторону свое политическое соперничество, когда дело дошло до выражения поддержки Армении и Карабаху, но они также признают, что Франция озвучила свой призыв с опозданием более чем на столетие. Между тем, известный французский политик и интеллектуал Жан Жорес еще в 1896 году призывал к спасению армян, обвиняя Францию в «молчании, а значит, соучастии» в «пролитой крови, бесчеловечных и жестоких действиях».

В ситуации, сложившейся вокруг Армении и Карабаха - «маленького союзника с храбрым сердцем», лидеры ведущих французских политических сил предлагают главе Елисейского дворца ряд шагов: осудить Азербайджан за нарушение норм международного права, оккупацию территории Армении и военные преступления, предусмотреть гуманитарное присутствие в Карабахе, оказать немедленную экономическую помощь Армении, встретиться с представителями Карабаха, а также убедить партнеров из Евросоюза и США предпринять такие же шаги и вместе ввести санкции против Азербайджана.

Французские законодатели также призывают президента страны работать в направлении ввода в эксплуатацию Степанакертского аэропорта и отправки международных миротворческих сил со стороны Совета Безопасности ООН.

Представители французского законодательного органа убеждены, что Эмманюэль Макрон может предотвратить повторение истории и доказать, что Франция свободна и может избавиться от недальновидных политических или экономических стратегий во имя защиты своих гуманистических идеалов.