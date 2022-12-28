В условиях дефицита товаров инфляционных проявлений в Карабахе не наблюдаются – Рубен Варданян

По сообщению аппарата Варданяна, госминистр поблагодарил бизнесменов за понимание и достойное поведение.

«Мы находимся в достаточно сложной ситуации. Но мы, власти и народ, должны пройти этот путь вместе», - сказал Варданян.

На встрече с представителями предприятий общественного питания обсуждались возможности применения некоторых ограничений. Отмечено, что в условиях дефицита продовольствия и экономии электроэнергии возникла необходимость применения определенных ограничений, связанных с проведением массовых мероприятий и торжеств.

Напомним, что с 12 декабря единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, перекрыта азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, топлива, медикаментов и других товаров в регион, где проживает около 120 тысяч армян.