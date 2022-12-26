Граждане РА автошествием двинулись в Карабах. А карабахцы завтра собираются направиться в аэропорт Степанакерта

«Он сказал, что 26-го числа будет встреча высшего руководства, в ходе которой этот вопрос будет окончательно решен, и сказал, что они должны открыть дорогу», - рассказал руководитель партии «Завтрашний Арцах» Тигран Петросян.

Он сегодня заявил, что они ждут неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, в котором принимают участие также лидеры Армении и Азербайджана. Если никакого результата не будет и дорога останется закрытой, карабахцы завтра направятся в аэропорт Степанакерта требовать встречи с командующим миротворческими силами.

«Сейчас мы должны выяснить, обманывает ли нас Владимир Владимирович Путин и почему», - сказал Петросян.

После войны карабахцы вернулись в Карабах, поверив, что российские миротворцы, верные трехстороннему заявлению, обеспечат их безопасность. Сейчас 120 тысяч человек заперты как в клетке, говорит Петросян. «Выполните свои обязательства, выполните, и мы будем уважать тебя», - сказал он.

А сегодня утром группа граждан из Армении автошествием двинулась в Нагорный Карабах. Один из инициаторов акции Айк Барсегян сообщил, что на армянском КПП в селе Тех ведутся переговоры с российской стороной. С самого начала, заявляет он, они не согласятся, если российская сторона предложит сопровождать их проезд через азербайджанцев в Степанакерт.

«У нас есть подозрения, что азербайджанская сторона тоже не против, чтобы мы проехали через них, чтобы они могли показать, что вот мол, посмотрите, какие мы добрые. Поэтому, наверное, чтобы не подвергаться провокации и восстановить статус-кво дороги, мы поставим перед миротворцами условие: азербайджанцы должны вернуться на свое прежнее место, далеко от дороги, и не должны возвращаться, а дорога должна вернуться в прежнее состояние», - сказал Барсегян.

Сегодня, кстати, азербайджанские СМИ перестали представлять повседневную жизнь протестующих, блокирующих коридор, прямая трансляция из коридора уже не ведется. Есть лишь несколько кадров о том, как беспрепятственно перевозятся грузы российских миротворцев через Лачинский коридор.

А карабахцы продолжает находиться в блокаде. Структура Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе сообщила Радио Азатутюн, что никаких новых договоренностей о перевозке тяжелобольных или доставке гуманитарного груза населению Карабаха нет.

«Гречка, растительное масло закончились, картошки, моркови, капусты, фруктов нет, всего, что люди раскупают, круп тоже у нас нет», - сказала одна женщина.

В течение полумесяца блокады с каждым днем обостряется кризис с продовольствием, медикаментами и топливом.

«Напитки есть, но главное – детское питание, крупы, растительное масло, с этим сейчас проблема. Я надеюсь, скоро дороги откроют и этот вопрос решится. Используем экономно, чтобы не закончилось», - сказал другой местный житель.

Правительство Карабаха устанавливает особый режим выдачи продуктов питания и медикаментов, переходят на талонную систему, сказал глава Фонда поддержки села и сельского хозяйства Карабаха.

«В приоритете были мука, растительное масло и еще несколько видов товаров, мы их взяли, ввели ограничения, перешли на талоны, сейчас мы подсчитываем все остальные товары, чтобы перейти на талоны, чтобы посмотреть, что у нас есть и за какой период мы можем это использовать», - отметил Грант Сафарян.



На созванном сегодня заседании Оперативного штаба Карабаха обсуждался вопрос обеспечения населения предметами первой необходимости по разным сценариям, сохраняется режим жесткой экономии.

Вчера тысячи карабахцев вышли на площадь Возрождения Степанакерта с многоязычными транспарантами «Армения, не иди на уступки!», «Мы хотим мира!», «Откройте дорогу!».

«Даже пешком я приду сюда, я буду участвовать, мой народ должен остаться здесь, мы здесь родились, мы должны жить, это наша земля, это не земля Азербайджана», - сказала Рабела Акопджанян.

«У нас есть три пути, - обратился к собравшимся государственный министр Карабаха. - Первый путь – мы подчиняемся и рано или поздно потихоньку интегрируемся в Азербайджан. Второй путь – мы уходим отсюда. И третий – мы боремся». Варданян сделал свой выбор: «Я здесь, я борюсь и не собираюсь уходить или подчиняться условиям Азербайджана».

Госминистр пообещал направить свои знания, связи и имущество на то, чтобы добиться независимости и успеха Карабаха.