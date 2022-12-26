Карабах оказался в центре столкновения геополитических интересов, а Баку стремится вырвать уступки - политологи

Официальный Ереван не готов идти на переговоры под очевидным давлением Азербайджана. Политолог Тигран Григорян убежден, что именно в этом причина отмены визита в Москву министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. В Ереване есть восприятие, что не только Азербайджан, но и Россия силовыми методами пытается навязать Армении определенные решения.

«Думаю, у них сложилось такое восприятие, что, например, ситуация, созданная в Лачинском коридоре, согласована между Баку и Москвой и преследует цель в том числе вырвать у Армении уступки в повестке так называемого «Зангезурского коридора»», - в беседе с Радио Азатутюн сказал он.

Тем не менее, по мнению политолога, альтернативой переговорам является нарастание напряженности, поэтому наихудший переговорный процесс лучше, чем обострение ситуации, тем более что Баку периодически путем военных действий пытается продвинуть свою повестку.

Хотя Кремль ранее не исключал этого, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в воскресенье, что трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана на стартующем сегодня в Санкт-Петербурге неофициальном саммите СНГ не будет.

«Я думаю, что подобная возможность (возобновления боевых действий) в ближайшие месяцы существует и в Нагорном Карабахе, и на армяно-азербайджанской границе», - добавил политолог.

Возможно ли, что единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, будет открыта в ближайшие дни? Такие оптимистичные заявления прозвучали со стороны российских миротворцев. По мнению Тиграна Григоряна, Лачинский коридор может быть открыт только при одном условии, если хотя бы часть азербайджанских требований будет выполнена, в противном случае трудно представить, зачем Азербайджану идти на этот шаг, тем более, что международное давление не такое сильное и не влияет на Баку.

По мнению политического аналитика Акопа Бадаляна, Нагорный Карабах сегодня находится в центре столкновения геополитических интересов, и именно поэтому за призывами международного сообщества к Азербайджану открыть Лачинский коридор не следуют конкретные действия, которые подвергли бы Баку ответственности.

Несмотря на тесное сотрудничество и интересы России с Азербайджаном и Турцией, по мнению аналитика, проблемы, возникающие в Лачинском коридоре, и дестабилизация ситуации в целом являются для России серьезной проблемой, Москва в настоящее время ведет войну в Украине и крайне чувствительна к новым угрозам на другом направлении, в данном случае на Кавказе. А этим обстоятельством могут воспользоваться страны, которые фактически находятся в состоянии войны с Россией в Украине, отметил он.

«Если смотреть широко, сегодня Россия хочет, чтобы ситуация на Кавказе в общем была стабильной, но чтобы также работали коммуникации, в том числе связь Азербайджан-Нахичеван через территорию Армении, которая является для России важным экономическим каналом в Турцию в условиях сегодняшних санкций. В то же время мы также знаем, что одним из западных направлений является цель и стратегия создать здесь проблемы для России и ослабить роль России», - сказал Акоп Бадалян.