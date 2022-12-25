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Карабах

Посредством МККК из Армении в Нагорный Карабах отправлено 10 тонн груза

(архивная фотография)

Один грузовик Международного комитета Красного Креста (МККК) сегодня доставил из Армении в Нагорный Карабах около 10 тонн груза, сообщила Радио Азатутюн начальник информационного отдела миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян.

Груз из Армении включает в себя детское питание, лекарства и продукты питания для здравоохранительных учреждений, пояснила она.

Кроме того, Красный Крест эвакуировал из Нагорного Карабаха четырех иностранных граждан, имеющих хронические заболевания и готовящихся к отъезду в свои страны, сообщила Этери Мусаелян.

С 12 декабря единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, перекрыта азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, топлива и других товаров в регион, где проживает около 120 тысяч армян.

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