Посредством МККК из Армении в Нагорный Карабах отправлено 10 тонн груза

Груз из Армении включает в себя детское питание, лекарства и продукты питания для здравоохранительных учреждений, пояснила она.

Кроме того, Красный Крест эвакуировал из Нагорного Карабаха четырех иностранных граждан, имеющих хронические заболевания и готовящихся к отъезду в свои страны, сообщила Этери Мусаелян.

С 12 декабря единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, перекрыта азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, топлива и других товаров в регион, где проживает около 120 тысяч армян.