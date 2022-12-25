Открытие дороги между Карабахом и Арменией не может быть предметом переговоров – митинг в Степанакерте

С 12 декабря Нагорный Карабах находится в условиях полной блокады, напоминают жители региона, добавляя, что в результате более 120 тысяч человек, в том числе около 30 тысяч детей, оказались в тяжелом положении, лишены свободы передвижения и многих связанных с ним жизненно важных поставок.

«В очередной раз военно-политическое руководство Азербайджана грубо нарушает нормы международного права и обязательства, взятые на себя в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Связь между Арцахом [Нагорным Карабахом – ред.] и внешним миром должна быть восстановлена без предварительных условий и немедленно, и должны быть созданы условия для обеспечения ее дальнейшей бесперебойной работы.

В ходе продолжающейся борьбы, как и в предыдущие годы, нам по-прежнему необходима всесторонняя поддержка Родины и всего армянства. Республика Арцах и впредь будет прилагать усилия для укрепления безопасности и обороноспособности своего народа, объединяя собственные возможности и возможности Миротворческой миссии Российской Федерации», - говорится в заявлении.

Находящиеся в блокаде уже две недели жители Нагорного Карабаха сегодня собрались на митинг в Степанакерте, требуя от азербайджанцев, называющих себя экологическими активистами, открыть Лачинский коридор, который в регионе называют «дорогой жизни».

Выступая на митинге, госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил, что у местного армянского населения есть три пути. «Первый путь – мы подчиняемся и рано или поздно потихоньку интегрируемся в Азербайджан. Второй путь – мы уходим отсюда. И третий – мы боремся».

«Я принял решение 2 сентября», — заявил Варданян, имея в виду дату своего переезда из Армении в Нагорный Карабах.

«Я здесь, я борюсь и не собираюсь уходить или подчиняться условиям Азербайджана. Мы должны противодействовать, противостоять им нашей силой», — заявил Варданян.

Баку отрицает, что азербайджанские экологические активисты в ходе продолжающегося протеста блокируют движение вдоль Лачинского коридора и что их протест привел к гуманитарному кризису в регионе.