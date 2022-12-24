Заявления Алиева доказывают, что Баку не заинтересован в установлении мира и стабильности на Южном Кавказе – МИД Армении

В заявлении говорится, что «мнения, высказанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе встречи с представителями так называемого «Западного Азербайджана» 24 декабря, еще раз доказывают, что руководство этого государства никоим образом не заинтересовано в установлении мира и стабильности на Южном Кавказе».

«Более того, оно не только открыто признает факт оккупации суверенной территории Армении путем применения силы, но и выдвигает новые территориальные претензии и угрозы применения силы в отношении Республики Армения, проявляет явное пренебрежение как к международному праву, так и к международным партнерам.

Заявления главы Азербайджана, противоречащие договоренностям, достигнутым в Праге и в Сочи в этом году, отражают притязания азербайджанского руководства прервать мирный процесс.

Также не имеют ничего общего с действительностью все приведенные в выступлении «обоснования» по поводу незаконного перекрытия Лачинского коридора. Эти и другие агрессивные действия, осуществленные Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха в прошлом, являются частью последовательной политики этнической чистки народа Нагорного Карабаха.

Еще раз подчеркивая решительность армянской стороны построить мир и стабильность в регионе, призываем заинтересованных международных партнеров посредством целенаправленных заявлений и действенных шагов обязать Азербайджан прекратить воинственную и максималистскую риторику, выполнить взятые на себя обязательства, вывести азербайджанские войска с суверенной территории Республики Армения и восстановить нормальное функционирование Лачинского коридора», - говорится в заявлении МИД Армении.