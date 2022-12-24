Азербайджанская сторона выдвигает неприемлемые для Степанакерта требования – Араик Арутюнян

«Наша дорога в Армению не должна контролироваться Азербайджаном под каким-либо видом, в том числе под видом «гражданского общества». Если такой контроль будет, мы не будем пользоваться этой дорогой», - заявил Араик Арутюнян.

Президент Нагорного Карабаха накануне сообщил, что 3 декабря, после того, как единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, была заблокирована в первый раз, Азербайджан через российских миротворцев направил властям Карабаха письменные предложения.

По словам Арутюняна, они очень мало связаны с вопросами экологии и абсолютно неприемлемы для Степанакерта. Арутюнян не раскрыл суть данных предложений. Он лишь сказал, что, несмотря на это, карабахская сторона через миротворцев передала азербайджанской стороне предложения, и что в случае их выполнения, власти в Степанакерте будут готовы разрешить посещение Кашенского месторождения.

По словам Арутюняна, Азербайджан не соблюдал договоренности, поэтому его представителям запретили вход на территорию рудника. После этого инцидента азербайджанцы, выдающие себя за экологов, 12 декабря вновь перекрыли Лачинский коридор.

В субботу несколько десятков жителей Нагорного Карабаха организовали шествие к перекрытому участку дороги с требованием открыть коридор.

На российском блокпосту недалеко от азербайджанских демонстрантов жители Нагорного Карабаха потребовали от миротворцев выполнения обязательств, взятых на себя в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, касающихся обеспечения беспрепятственного передвижения по Лачинскому коридору.

Накануне группа карабахцев выступила с аналогичным требованием к представителям российского миротворческого контингента.

«Если дорога сегодня открыта не будет, завтра мы придем в большем количестве», - заявил соучредитель карабахской партии «Вагва Арцах» («Завтрашний Арцах») Тигран Петросян.