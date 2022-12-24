Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Алиев вновь говорит об «исторических азербайджанских землях» на территории Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана вновь заявил о территориальных притязаниях к Армении.

Их Ильхам Алиев озвучил в субботу в ходе посещения офиса общины «Западный Азербайджан» в Баку.

«Западным Азербайджаном» власти в Баку называют Сюникскую область Республики Армения.

«Западный Азербайджан – наша историческая земля. Это подтверждают многочисленные исторические документы, исторические карты, наша история», - заявил Алиев на встрече с представителями азербайджанской интеллигенцией, которые родились в Армении.

«К сожалению, армяне сровняли с землей и уничтожили все наши исторические и религиозные памятники в Западном Азербайджане, так же, как они это сделали в Карабахе. Они хотели стереть историческое наследие азербайджанцев, но не смогли добиться этого, потому что есть история, есть документы, есть карты. Демонстрируемая в этом здании карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении», - заявил Алиев, сообщает официальное агентство «АзерТадж».

Back to top
XS
SM
MD
LG