Алиев вновь говорит об «исторических азербайджанских землях» на территории Армении

Их Ильхам Алиев озвучил в субботу в ходе посещения офиса общины «Западный Азербайджан» в Баку.

«Западным Азербайджаном» власти в Баку называют Сюникскую область Республики Армения.

«Западный Азербайджан – наша историческая земля. Это подтверждают многочисленные исторические документы, исторические карты, наша история», - заявил Алиев на встрече с представителями азербайджанской интеллигенцией, которые родились в Армении.

«К сожалению, армяне сровняли с землей и уничтожили все наши исторические и религиозные памятники в Западном Азербайджане, так же, как они это сделали в Карабахе. Они хотели стереть историческое наследие азербайджанцев, но не смогли добиться этого, потому что есть история, есть документы, есть карты. Демонстрируемая в этом здании карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении», - заявил Алиев, сообщает официальное агентство «АзерТадж».