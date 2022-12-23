Решение об отмене визита Мирзояна в Москву не является политическим демаршем

Решение отменить согласованный визит министра иностранных дел Армении в Москву для встречи с российским и азербайджанским коллегами не является политическим демаршем, направленным против России и Азербайджана, причина – занятость, заверил в беседе с Радио Азатутюн член парламентской комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян (правящая фракция «Гражданский договор»), пояснив, что дипломатия Армении, в том числе министр Арарат Мирзоян, сейчас сосредоточили свой потенциал в направлении открытия Лачинского коридора.

«В этой ситуации обязательством России является обеспечение бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом. И Азербайджан не должен препятствовать этой связи», - сказал Ханданян в беседе с Радио Азатутюн.

На вопрос, почему Россия этого не делает, депутат ответил: «Я думаю, что есть проблема концентрации достаточных усилий, и предполагаю, что если будут приложены дополнительные усилия, Россия сможет разрешить эту ситуацию».

Разве не правильнее было бы поехать и прямо на месте потребовать от двух других сторон, подписавших трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, открыть коридор? На этот вопрос провластный депутат ответил: Армения публично выразила свою позицию как российской, так и азербайджанской стороне.

Между тем, оппозиция считает, что это была хорошая возможность поднять вопрос.

«Обоснование, что министр иностранных дел занят вопросами, связанными с Лачинским коридором… очевидно, что вопрос Лачинского коридора также должен был стать предметом обсуждения на этой встрече. Даже если бы его не было в повестке дня, чего быть не могло, в таком случае понятно, что Армения могла в любой момент сделать его вопросом повестки», - сказал депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян.

По словам Абраамяна, неясно, что на самом деле происходит за кулисами. Оппозиционер видит в действиях власти противоречие: с одной стороны, Ереван по-прежнему не исключает возможности подписания мирного договора с Азербайджаном до конца года, с другой стороны, глава МИД Армении отказывается от встречи с министром иностранных дел Азербайджана в Москве.

Депутат от оппозиции не исключает, что армянская сторона, возможно, отказалась от участия в этой встрече, чтобы избежать определенного давления. «Если были вещи, которые пытались навязать Армении путем силы, шантажа, и Армения не была готова к этому обсуждению или к этим переговорам, то было ли правильно в этой ситуации просто не ехать?» - сказал он.

По мнению депутата оппозиционной фракции «Айастан» Армена Рустамяна, необходимо понять, не было ли возможности поднять вопрос Лачинского коридора именно на этой встрече.

«Если они считают, что здесь не было такой возможности, а я считаю, что все же такая возможность была, этот вопрос невозможно было отделить. Это была возможность сказать, что если Азербайджан решил, что он должен заключить только мирный договор с Арменией и обойти, проигнорировать карабахский вопрос, то это была хорошая возможность показать, что это невозможно. Можно было поехать и сказать это», - сказал Рустамян.

Почему Россия, тем не менее, не выполняет свои обязательства и не открывает Лачинский коридор?

По словам члена АРФ «Дашнакцутюн» Армена Рустамяна, причина может быть в том, что не уточнен мандат российских миротворцев, Азербайджан не подписал те приложения, которые определяют порядок реализации российской миссии.

«Вопрос здесь в том, что всякий раз, когда упор делается на трехстороннем заявлении, такого трехстороннего соглашения в плане конкретизации мандата, к сожалению, не существует. И это, я думаю, упущение и нашей стороны, и всех сторон. Не может не быть механизмов, но при этом говорить: идите и контролируйте территории. А если возникают препятствия, как, какими полномочиями их устранять? Это вопросы, которые должны были быть уточнены. Но я считаю, что сейчас это возможность, это другая тема для переговоров», - сказал оппозиционный депутат.

Между тем Тигран Абраамян объясняет поведение российских миротворцев геополитическими процессами. По его убеждению, в условиях российско-украинского кризиса, когда Запад применяет жесткие санкции против России, у Москвы есть несколько важных направлений для поддержания контакта с внешним миром, одним из которых является Турция. С этой точки зрения, в регионах, где представлена Турция, Россия пытается урегулировать проблемы как можно мягче, путем политических решений.

«Но я считаю, что на каком-то этапе России придется идти на гораздо более жесткие меры. Будут ли эти жесткие меры заключаться в том, чтобы открыть дорогу в данный момент любой ценой, или же это будет договоренность о чем-то еще с Турцией на другом фронте... потому что каждый день блокады коридора дискредитирует Российскую Федерацию», - сказал Абраамян.

Власти также не исключают, что российские миротворцы не открывают Лачинский коридор из-за оказываемого на Россию давления.

Заместитель председателя комиссии по обороне Армен Хачатрян раскрыл скобки: «Разве не понятно, что Азербайджан, Турция... это очень понятно, что такие проблемы возникают».

В то же время Хачатрян уверен, что Лачинский коридор в итоге будет открыт без предварительных условий. Когда и в результате чего это произойдет, он не уточнил.