«Где международные эксперты? Пусть приезжают» – зампред Комитета охраны окружающей среды Карабаха

«Где международные эксперты? Пусть приезжают», - спрашивает заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды Нагорного Карабаха Ваграм Айрапетян. Комитет направил это приглашение еще до закрытия Лачинского коридора, в тот день, когда азербайджанцы прибыли в Мартакертский район и дошли до Кашенского рудника.

«Мы предложили, если наши «соседи» пытаются представиться экологами, мы предложили им попросить, чтобы приехали международные наблюдатели или международные эксперты и провели наблюдения, но никто не пришел, никто не откликнулся, в том числе и они», - сказал Айрапетян.

У него один вывод: «У них другие цели. Какая защита окружающей среды?»

Несколько дней назад на заседании Совета Безопасности ООН представитель России заявил, что согласовываются критерии посещений азербайджанскими экологами рудников Нагорного Карабаха. Если уже дошло до критериев посещений, значит ли это, что Кашенский рудник открывается для азербайджанцев? Зампред Комитета охраны окружающей среды сказал, что ни в каких переговорах они не участвуют, он знает, что новой попытки проникновения на рудник не было, мониторинг они периодически проводят сами.

«Наблюдательный пункт установлен и на Кашенском, и на Дрмбонском руднике, в непосредственной близости от рудников, где периодически проводился мониторинг воздуха и воды», - сказал он.

Поверхностные воды проверяются примерно по 64 критериям, никаких нарушений не зафиксировано. Айрапетян подчеркнул, что все это делается не для того, чтобы рассеять, так сказать, «беспокойство» соседей. «Это мы живем здесь, и мы делаем это для нашей собственной безопасности, для безопасности наших собственных детей», - отметил он.

У самого карабахского чиновника есть замечания в адрес азербайджанских экологов: фосфорное оружие во время войны, масштабное дорожное строительство дорог, тоннели за счет лесов и добыча полезных ископаемых в Можжевеловом лесу в Каринтаке.



Председатель информационной общественной организации «Эколур» Инга Зарафян не помнит, чтобы азербайджанцы поднимали тревогу о последствиях добычи полезных ископаемых на какой-либо международной экологической площадке.

«Водные вопросы всегда поднимаются с чисто политической точки зрения. Что Армения сама загрязняет, сама должна нести ответственность и т.д. Они вообще не обращаются к проблемам рудников, о проблемах рудников мы впервые услышали только сейчас», - сказала она.



Инга Зарафян отметила, что Армения является членом международной инициативы по прозрачности и подотчетности горнодобывающей отрасли, имеет хорошую репутацию, а членство Азербайджана было приостановлено пять лет назад усилиями активистов, подвергавшихся в этой стране давлению.

«Охрана окружающей среды в Азербайджане является ложной повесткой дня, - сказала Инга Зарафян, - это чисто политический вопрос, и я действительно думаю, что это вопрос эксплуатации рудника и приобретения богатств недр».

Она напомнила, что после войны азербайджанцы забрали часть Соткского рудника, а затем разместились в ряде заповедников биосферного комплекса «Зангезур».