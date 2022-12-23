Салливан призвал к полному восстановлению свободного передвижения по Лачинскому коридору – Белый дом

В отдельных телефонных разговорах с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и заведующим департаментом внешних отношений администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым Салливан, согласно сообщению, призвал Баку и Ереван рассмотреть шаги, которые ослабят двустороннюю напряженность и заложат основу добрососедских отношений.

«В ходе переговоров они оценили прогресс в мирных переговорах, организованных при посредничестве Европейского союза и США, с момента их совместной встречи в Вашингтоне 27 сентября. Все подтвердили свою приверженность переговорам для достижения мирного соглашения», — говорится в сообщении.

Согласно Белому дому, Салливан отметил сохраняющуюся обеспокоенность США в связи с препятствием доступу к Лачинскому коридору и тяжелыми гуманитарными последствиями этой ситуации и призвал к полному восстановлению свободного передвижения по коридору.

С 12 декабря единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, перекрыта азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, топлива и других товаров в регион, где проживает около 120 тысяч армян.