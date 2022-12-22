Спикер парламента Армении распорядился вновь премировать депутатов

Что об этом думают ереванцы? Радио Азатутюн провело небольшой опрос:

«Вы мне скажите, приведите пример, какой вопрос они решили, и я скажу, что этот человек достоин... Что он сделал?» - сказал женщина.

«Это сильно на меня действует, но решения нет», - сказала другая женщина, не пожелавшая представиться.

Она удивлена тем, что даже в эти дни депутаты думают о щедрых премиях, в то время как народ Карабаха находится в бедственном положении, и неизвестно, когда будет открыт Лачинский коридор. По ее словам, особенно власти должны думать в этом направлении.

«Пусть бы помогли Арцаху [Нагорному Карабаху – ред.]. Всем, деньгами... всем, чем можно, у кого что есть, у кого есть какие возможности, на данный момент только Арцах, все остальное потом», - сказала женщина.



В течение этого года депутаты получают уже третью премию в размере заработной платы. Зарплата депутата составляет около 500 тыс. драмов, а на рабочие расходы они получают дополнительно 250 тыс. драмов. Готовы ли они последовать совету женщины и передать свои премии карабахцам, живущим в азербайджанской блокаде?

«Я собираюсь выплатить свои кредиты и поехать в Горис, чтобы встретиться с людьми», - сказал заместитель председателя парламентской комиссии по обороне и безопасности Армен Хачатрян(правящая фракция «Гражданский договор»).

Он отметил, что его расходы высоки, того, что получает, не хватает. А для того, чтобы вывести жителей Карабаха из гуманитарного кризиса, они работают непрестанно. «Из моей личной зарплаты и не только, прося друзей, прося владельцев предприятий, мы столько перечисляем. Просто считаем нецелесообразным говорить об этом», - сказал депутат.

Бытовые расходы провластного депутата Гагика Мелконяна высоки, а денег не хватает. «Сегодня получаешь премию, завтра ее уже нет», - сказал он.



Провластные депутаты удивляются тому, что граждане задаются вопросом: что сделали депутаты, что получают такие щедрые премии? «Столько законов приняли, столько действий предпринято, столько командировок за рубеж… в разные места... это не результат?» - перечислил Мелконян.

Его коллега Хачатрян также высказал досаду: как депутат может быть социально необеспеченным? «Нельзя, чтобы представитель законодательного органа, обладатель первичного мандата был социально необеспеченным. Так просто не может быть», - сказал он.



Есть и граждане, не имеющие ничего против выплаты премий депутатам. По словам одного гражданина, работающего следует поощрять. «Это форма поощрения, это неплохо, если работодатель поощряет», - сказал он.

По словам этого гражданина, чтобы помочь карабахцам, необходимы решительные действия, перечислением премий вопрос не решить. «Для того, чтобы помочь нашим соотечественникам, должно быть общенациональное единство, и должны быть предприняты какие-то действия», - сказал он.



В прошлый раз оппозиционные депутаты не получили премий из-за бойкота работы парламента. На этот раз они их получат, поскольку вернулись в парламент и участвуют в заседаниях. Когда они в первый раз получили премии, то объявили, что перечислили деньги в различные фонды: Реабилитационный центр Нагорного Карабаха, Дом солдата в Ереване.

Что они будут делать на этот раз? Из обеих оппозиционных фракций сообщили, что решения пока не приняты.

На премии депутатам было выделено более 73 млн драмов.