Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Спикер парламента Армении распорядился вновь премировать депутатов

Депутаты парламента Армении в конце года вновь будут премированы. Согласно распоряжению спикера парламента Алена Симоняна, премии получат и сотрудники аппарата Национального собрания.

Что об этом думают ереванцы? Радио Азатутюн провело небольшой опрос:

«Вы мне скажите, приведите пример, какой вопрос они решили, и я скажу, что этот человек достоин... Что он сделал?» - сказал женщина.

«Это сильно на меня действует, но решения нет», - сказала другая женщина, не пожелавшая представиться.

Она удивлена тем, что даже в эти дни депутаты думают о щедрых премиях, в то время как народ Карабаха находится в бедственном положении, и неизвестно, когда будет открыт Лачинский коридор. По ее словам, особенно власти должны думать в этом направлении.

«Пусть бы помогли Арцаху [Нагорному Карабаху – ред.]. Всем, деньгами... всем, чем можно, у кого что есть, у кого есть какие возможности, на данный момент только Арцах, все остальное потом», - сказала женщина.

В течение этого года депутаты получают уже третью премию в размере заработной платы. Зарплата депутата составляет около 500 тыс. драмов, а на рабочие расходы они получают дополнительно 250 тыс. драмов. Готовы ли они последовать совету женщины и передать свои премии карабахцам, живущим в азербайджанской блокаде?

«Я собираюсь выплатить свои кредиты и поехать в Горис, чтобы встретиться с людьми», - сказал заместитель председателя парламентской комиссии по обороне и безопасности Армен Хачатрян(правящая фракция «Гражданский договор»).

Он отметил, что его расходы высоки, того, что получает, не хватает. А для того, чтобы вывести жителей Карабаха из гуманитарного кризиса, они работают непрестанно. «Из моей личной зарплаты и не только, прося друзей, прося владельцев предприятий, мы столько перечисляем. Просто считаем нецелесообразным говорить об этом», - сказал депутат.

Бытовые расходы провластного депутата Гагика Мелконяна высоки, а денег не хватает. «Сегодня получаешь премию, завтра ее уже нет», - сказал он.

Провластные депутаты удивляются тому, что граждане задаются вопросом: что сделали депутаты, что получают такие щедрые премии? «Столько законов приняли, столько действий предпринято, столько командировок за рубеж… в разные места... это не результат?» - перечислил Мелконян.

Его коллега Хачатрян также высказал досаду: как депутат может быть социально необеспеченным? «Нельзя, чтобы представитель законодательного органа, обладатель первичного мандата был социально необеспеченным. Так просто не может быть», - сказал он.

Есть и граждане, не имеющие ничего против выплаты премий депутатам. По словам одного гражданина, работающего следует поощрять. «Это форма поощрения, это неплохо, если работодатель поощряет», - сказал он.

По словам этого гражданина, чтобы помочь карабахцам, необходимы решительные действия, перечислением премий вопрос не решить. «Для того, чтобы помочь нашим соотечественникам, должно быть общенациональное единство, и должны быть предприняты какие-то действия», - сказал он.

В прошлый раз оппозиционные депутаты не получили премий из-за бойкота работы парламента. На этот раз они их получат, поскольку вернулись в парламент и участвуют в заседаниях. Когда они в первый раз получили премии, то объявили, что перечислили деньги в различные фонды: Реабилитационный центр Нагорного Карабаха, Дом солдата в Ереване.

Что они будут делать на этот раз? Из обеих оппозиционных фракций сообщили, что решения пока не приняты.

На премии депутатам было выделено более 73 млн драмов.

Back to top
XS
SM
MD
LG