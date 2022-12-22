Армения не ведет переговоров с Азербайджаном по вопросу открытия Лачинского коридора

Григорян не дал никаких объяснений о том, почему Армения как сторона трехстороннего заявления и гарант безопасности народа Нагорного Карабаха не ведет никаких переговоров с Баку относительно открытия Лачинского коридора.

«Республика Армения использует все свои возможности для того, чтобы мы могли использовать все возможные инструменты, которые имеются в наличии, чтобы Лачинский коридор вернулся в нормальное русло. Вы знаете, что позавчера состоялось заседание Совета Безопасности ООН, обсуждался этот вопрос, прозвучали адресные призывы. Необходимо продолжить работу в этом направлении. По части Лачинского коридора Республика Армения в настоящее время работает с международным сообществом», - сказал секретарь Совбеза.

Почему российские миротворцы не открывают заблокированный уже 11 дней Лачинский коридор, потребовали ли власти Армении объяснений от Москвы и какой был ответ? Секретарь Совбеза конкретно на эти вопросы не ответил, он лишь отметил, что если коридор остается закрытым, то в этом направлении не предпринято достаточных шагов.

Действия российского контингента, выполняющего миротворческую миссию в Лачинском коридоре, сегодня подверг критике также премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнув, что не только Азербайджан не выполняют обязательства, взятые на себя трехсторонним заявлением, но и миротворческие силы Российской Федерации.

«Согласно трехстороннему заявлению, Лачинский коридор полностью находится под контролем миротворческих сил Российской Федерации, и миротворческие силы Российской Федерации несут ответственность за бесперебойное движение в коридоре, - сказал Армен Григорян, переадресовав очередной вопрос о том, работает ли армянская сторона также с российской стороной: - Правильнее будет направить этот вопрос в какую-либо структуру РФ, чтобы понять, почему они не выполняют».

На замечание Радио Азатутюн, что они являются властью, Григорян ответил: «Мы сделали уже и публичные и непубличные заявления».

А на вопрос, какой ответ они получили, секретарь Совета безопасности ответил: «Если коридор остается закрытым, значит, в этом направлении не было предпринято достаточных шагов».

Говоря о возможности подписания мирного договора с Азербайджаном до конца года, секретарь Совбеза отметил, что это станет возможно, если Азербайджан отреагирует положительно.

Сегодня премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что предложения армянской стороны по мирному договору переданы Азербайджану и Армения готова подписать договор с таким содержанием.

«Это зависит от Азербайджана. Армения продолжает прилагать усилия для установления мира в регионе, и в этом плане Армения сделала свой шаг. Также этот созданный кризис еще раз показывает неконструктивную, деструктивную роль Азербайджана в регионе. Когда идут мирные переговоры, Азербайджан через так называемых экологов закрывает Лачинский коридор», - сказал он.

Есть ли упоминание о Нагорном Карабахе в переданных Баку предложениях Армении по мирному договору? Секретарь Совбеза сказал, что когда состоятся переговоры, в этом вопросе будет окончательное понимание. «Когда мы сядем за стол переговоров, когда Азербайджан уже будет готов вести переговоры на основе наших ответов, тогда для нас все станет ясно», - сказал Григорян.

Если Азербайджан не выполняет договоренности, зафиксированные в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, каковы гарантии, что он не нарушит мирный договор, который предстоит подписать? Армен Григорян сказал, что с учетом этого обстоятельства было предложено ввести в текст мирного договора так называемый «институт гарантов». Окончательного решения о том, какие страны могут взять на себя роль гаранта, пока нет, этот вопрос должен стать предметом переговоров.

«Кроме того, мы также предложили создать механизм для обращения в какой-то международный суд, чтобы, если возникает кризис, а такой кризис, например, возникает, и такой кризис решить невозможно, мы смогли обратиться в этот международный суд», - добавил он.

26-27 декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальный саммит СНГ, в котором примут участие также премьер-министр Армении и президент Азербайджана. Секретарь Совбеза заявил, что пока неясно, состоится ли встреча Пашинян-Алиев в рамках саммита.

Ранее Алиев отменил запланированную на 7 декабря четырехстороннюю встречу в Брюсселе с участием президента Франции и президента Европейского совета, сославшись на «предвзятую» позицию Франции.