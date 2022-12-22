Ситуация тяжелая и с продуктами питания, и с бензином - Рубен Варданян

Степанян не сообщил, когда произошел инцидент, но уже сегодня в прямых эфирах азербайджанских СМИ было видно, что мимо азербайджанцев, протестующих в Лачинском коридоре, беспрепятственно проезжают пять грузовиков российских миротворцев. Позже азербайджанские СМИ сообщили, что это были грузовики, обеспечивающие доставку грузов для российских миротворцев.

Между тем, уже 11-й день Лачинский коридор закрыт для автомобилей с армянскими номерами. Прекращены поставки продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. За этот период исключением стало открытие дороги для одной армянской машины скорой помощи. Из Степанакерта в Ереван на машине скорой помощи при посредничестве и в сопровождении Красного Креста был доставлен один тяжелобольной пациент.

Государственный министр Нагорного Карабаха сегодня сообщил, что несколько человек скончались в Армении, их тела невозможно перевезти в Карабах. «К сожалению, несколько человек скончались, и мы не можем привезти их в Карабах. У нас также есть проблемы связанные с тем, что семьи разлучены», - сказал Рубен Варданян.

Варданян заверил карабахцев, что правительство делает все возможное, чтобы как можно скорее изменить ситуацию и найти решения. Он подчеркнул, что решения должны быть такими, чтобы карабахцы не потеряли своего достоинства. О каких решениях идет речь, чиновник так и не уточнил. «Ситуация действительно тяжелая и с продуктами питания, и с бензином», - сказал он.

Из-за закрытия единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, в эти дни родители и дети не могут воссоединиться со своими семьями.