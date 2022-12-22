Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Ситуация тяжелая и с продуктами питания, и с бензином - Рубен Варданян

Азербайджанцы воспрепятствовали прохождению колонны российских миротворцев через Лачинский коридор, сообщил вчера омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, опубликовав также видео, подтверждающее его слова.

Степанян не сообщил, когда произошел инцидент, но уже сегодня в прямых эфирах азербайджанских СМИ было видно, что мимо азербайджанцев, протестующих в Лачинском коридоре, беспрепятственно проезжают пять грузовиков российских миротворцев. Позже азербайджанские СМИ сообщили, что это были грузовики, обеспечивающие доставку грузов для российских миротворцев.

Между тем, уже 11-й день Лачинский коридор закрыт для автомобилей с армянскими номерами. Прекращены поставки продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. За этот период исключением стало открытие дороги для одной армянской машины скорой помощи. Из Степанакерта в Ереван на машине скорой помощи при посредничестве и в сопровождении Красного Креста был доставлен один тяжелобольной пациент.

Государственный министр Нагорного Карабаха сегодня сообщил, что несколько человек скончались в Армении, их тела невозможно перевезти в Карабах. «К сожалению, несколько человек скончались, и мы не можем привезти их в Карабах. У нас также есть проблемы связанные с тем, что семьи разлучены», - сказал Рубен Варданян.

Варданян заверил карабахцев, что правительство делает все возможное, чтобы как можно скорее изменить ситуацию и найти решения. Он подчеркнул, что решения должны быть такими, чтобы карабахцы не потеряли своего достоинства. О каких решениях идет речь, чиновник так и не уточнил. «Ситуация действительно тяжелая и с продуктами питания, и с бензином», - сказал он.

Из-за закрытия единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, в эти дни родители и дети не могут воссоединиться со своими семьями.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG