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Карабах

Рубен Варданян считает отрадным обсуждение карабахского вопроса в Совбезе ООН

Рубен Варданян

Государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сегодня утром в прямом эфире в Facebook назвал отрадным обсуждение карабахского вопроса в Совете Безопасности ООН.

«Действительно очень важно, что вопрос Нагорного Карабаха, Арцаха вновь был поднят на повестку дня высшей организации, и очень важно, что ответ был однозначным: то, что происходит, является неприемлемым. Дорога в Арцах закрыта более 200 часов, мы в блокаде, и во всем мире, во всех странах, их реакция была очень резкой и четкой: это неприемлемо, и дорога должна быть открыта без предварительных условий или обсуждений. Общее решение было таково, что это неприемлемая ситуация», - заявил Варданян.

Государственный министр Нагорного Карабаха поблагодарил «всех людей, организации и государства, которые сделали все это, и правительство Армении, которое этим занималось».

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