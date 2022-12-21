Рубен Варданян считает отрадным обсуждение карабахского вопроса в Совбезе ООН

«Действительно очень важно, что вопрос Нагорного Карабаха, Арцаха вновь был поднят на повестку дня высшей организации, и очень важно, что ответ был однозначным: то, что происходит, является неприемлемым. Дорога в Арцах закрыта более 200 часов, мы в блокаде, и во всем мире, во всех странах, их реакция была очень резкой и четкой: это неприемлемо, и дорога должна быть открыта без предварительных условий или обсуждений. Общее решение было таково, что это неприемлемая ситуация», - заявил Варданян.

Государственный министр Нагорного Карабаха поблагодарил «всех людей, организации и государства, которые сделали все это, и правительство Армении, которое этим занималось».