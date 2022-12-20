Парламент принял в первом чтении законопроект о создании Службы внешней разведки

Парламент Армении во вторник принял в первом чтении проект правительства о создании Службы внешней разведки.

Эта новая структура будет действовать в подчинении премьер-министра. Как основной докладчик, секретарь Совета безопасности Армен Григорян пояснил, что Служба внешней разведки будет добывать информацию и предоставлять ее премьер-министру. По словам Григоряна, в отличие от аналогичных подразделений, действующих в Службе национальной безопасности (СНБ) и Министерстве обороны, эта новая служба не будет считаться военной службой, что позволит пополнять структуру новыми специалистами.

Управление внешней разведки СНБ продолжит работать еще три года, после чего прекратит свою деятельность, и эту функцию полностью будет выполнять новосозданная служба. Глава Службы внешней разведки станет членом Совета безопасности.

«Одной из основных целей создания Службы внешней разведки является то, что эта служба сможет добывать информацию о безопасности, созданной вокруг Армении, и даже добывать такую информацию, которая публично неизвестна, и на основе этой полученной информации проводить анализ, предоставлять премьер-министру информацию о среде безопасности, на основании которой должны приниматься решения. Действий эта служба в основном выполнять не будет. Выполнение действий лежит на других службах», - сказал Григорян.

Секретарь Совбеза также сообщил, что с созданием этой новой службы планируется сформировать в Армении разведывательное сообщество. Что это значит, Армен Григорян не пояснил.

Между тем, парламентская оппозиция обеспокоена тем, что власть в конечном итоге уничтожит действующую Службу национальной безопасности. По утверждению оппозиции, власть так и не представила никаких обоснований того, насколько эффективно будет функционировать новый орган.

Тигран Абраамян из оппозиционной фракции «Честь имею» напомнил, что недавно, когда был принят закон о создании Министерства внутренних дел (МВД), власти заявляли, что, объединив в этом новом министерстве полицию, спасательную и миграционную службы, они повысят эффективность этих органов. Сейчас уже происходит обратный процесс: Служба внешней разведки отделяется от СНБ и Минобороны, и создается новый орган.

«Потому что та же служба действовала. Если бы создавалась новая служба, я бы сказал да, в ней есть потребность, она есть во всех государствах и т.д. и т.п. Но в этой ситуации служба не создается, происходит просто разделение. Если она отделяется для того, чтобы ослабить конкретную структуру, демонтировать ее, то это должно быть представлено в обоснованиях, должно быть сказано, что у нас нет доверия к сегодняшнему руководству СНБ, поэтому мы разделяем и уменьшаем, чтобы можно было сделать СНБ легкоуправляемой», - сказал Абраамян.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян подчеркнул, что власть внесла законопроект о создании Службы внешней разведки в парламент поспешно, без профессионального обсуждения, в ускоренном порядке. Даже в комиссии по обороне проект не обсуждался, а о формировании совершенно новой структуры секретарь Совета безопасности произнес лишь трехминутную речь.

Что касается разъяснения Армена Григоряна о том, что Служба внешней разведки будет предоставлять информацию премьер-министру, то, по словам Гегама Манукяна, эту функцию и сегодня обеспечивают различные структуры.

«На самом деле это будет удар по СНБ. Армения с ее численностью населения, надо быть честными, не имеет потенциала для создания новой полноценной разведывательной структуры. Это ослабит действующие структуры и в Службе национальной безопасности, и в Министерстве обороны. Цель, как мне кажется, в том, что не исключен вопрос смены вектора. Другими словами, со спецслужбами каких стран будет осуществляться сотрудничество? Потому что в этом смысле власти всегда нацеливались на Службу национальной безопасности», - сказал Манукян.

Модель какой страны выбрало правительство Армении для создания Службы внешней разведки? Секретарь Совбеза заверил, что конкретной страны нет. А визит главы разведслужбы Великобритании, прибывшего на днях в Армению, по словам Григоряна не имеет никакого отношения к этой новой структуре. «Не столь уж логично связывать внутренние процессы в Армении с визитами чиновников каких-то других стран», - сказал он.

Председатель комиссии по обороне парламента Андраник Кочарян в своем выступлении заверил, что Служба национальной безопасности солидарна с решением о создании Службы внешней разведки, поскольку нагрузка на СНБ будет снижена и этот орган сосредоточится на двух задачах: контрразведка и борьба с терроризмом.

Законопроект во втором чтении, вероятно, будет принят до конца года.