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Армения

«За всю мою жизнь моя нога ни разу не ступала на турецкую землю» - провластный депутат

Внеочередное заседание Националного собрания Армении, 20 декабря 2022 г.

Что делает правительство во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы освободить 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха от азербайджанской блокады? С этим вопросом сегодня на внеочередном заседании Национального собрания депутаты оппозиционной фракции «Айастан» обратились к секретарю Совета безопасности Армену Григоряну.

«Согласно заявлению от 9 ноября, безопасность Лачинского коридора обеспечивает Российская Федерация», - сказал секретарь Совбеза.

На вопрос, разве власти Армении не должны ничего предпринять и знают ли они, чего требует Азербайджан, Григорян отметил, что знают, Лачинский коридор был закрыт с целью осуществления этнической чистки в Карабахе. Официальные лица Армении также работают с имеющимися у них инструментами, заверил секретарь Совета безопасности.

«Могу сказать, что власть использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для выхода из кризиса», - отметил он, так и не пояснив, что именно они делают. Вместо этого Григорян подчеркнул обязательства Россия в Лачинском коридоре: «Ответственность за Лачинский коридор передана Российской Федерации, и я хочу услышать вопросы от оппозиции и в этом направлении».

«Да, мы поддерживаем миротворческие силы, которые на сегодняшний день являются единственными, кто более или менее обеспечивает безопасность Арцаха [Нагорного Карабаха -ред.]. Но мы также призвали Российскую Федерацию предпринять все необходимые действия. Почему вы об этом не говорите?» - ответил Арцвик Минасян из фракции «Айастан».

На помощь Армену Григоряну пришел вице-спикер парламента Рубен Рубинян. Зачитав выдержки из трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, он попытался доказать оппозиции, что дорога находится под контролем России, а не Карабаха и Армении, а Азербайджан обязался не подвергать опасности свободное передвижение.

«Но давайте не говорить, что ответственной номер один является власть, что власть пытается переложить ответственность на других, или пусть Серж Саргсян не говорит: покажите нам, что должны делать миротворцы. Я говорю, что они должны делать. В шестом пункте заявления от 9 ноября написано, что они должны делать, они должны контролировать Лачинский коридор полностью», - заявил Рубинян.

«Ваша власть сдала альтернативную Лачинскую дорогу, ваша власть взяла на себя обязательство быть гарантом Арцаха. Теперь вы пришли сюда и говорите: идите требуйте от русских. Мы должны потребовать и от русских, но в первую очередь ответственными являетесь вы», - ответил депутат от оппозиции.

Поиски ответственных за судьбу карабахцев и виновных в гуманитарном кризисе в Карабахе вывели из себя одного из самых спокойных парламентариев, провластного депутата Владимира Варданяна. «Я не тот старый и добрый, чтобы не говорить об этом, хотите обижайтесь, хотите нет, не судите меня», - сказал он.

Провластный депутат подошел к трибуне и заявил, что может скопировать свои паспорта всех времен и доказать всем, что его нога никогда не ступала на турецкую землю. «Я скопирую все свои паспорта, и вы увидите, что за всю мою жизнь моя нога ни разу не ступала на турецкую землю», - сказал он.

Его не смутило даже последнее заявление Пашиняна о том, что тот не обижается, когда его называют турком. Крайне эмоциональное выступление Варданяна заставило замолчать даже его товарища по команде Рубена Рубиняна, который ведет переговоры с Турцией об установлении добрососедских и дипломатических отношений.

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