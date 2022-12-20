«Они стреляют в особые дни» - житель Кутакана

Минувшей ночью на армяно-азербайджанской границе вновь было зафиксировано нарушение режима прекращения огня.

По информации Минобороны Армении, после полуночи азербайджанская сторона открыла огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в направлении села Кутакан Гегаркуникской области. У армянской стороны потерь нет, других подробностей военное ведомство не приводит, добавляя лишь, что по состоянию на 9 часов утра ситуация на передовой относительно стабильная.

Азербайджанская сторона опровергает эту новость.

Однако жители Кутакана слышали выстрелы. Дом Мартина Атанесяна в селе ближе всего к позициям. После сентябрьского нападения Кутакан уже находится в нескольких сотнях метров от азербайджанских позиций. Во время обстрелов 13 сентября двери и окна дома многодетной семьи были повреждены, а скот убит. А ровно месяц назад пуля, выпущенная азербайджанской стороной, прошла над головой их 16-летнего сына.

По словам Атанесяна, на этот раз ночные выстрелы были безобидными. Он не считает эти выстрелы случайными. Мужчина рассказал, что были случаи, когда скот подходил к азербайджанским позициям во время выпаса в горах, но по ним не стреляли.

«Я чувствую, что есть приказ, что-то, что... специально делают. Если они будут действовать враждебно, то сразу могут устранить. Они делают это в особые дни, либо в связи с Карабахом, либо с чем-то еще», - сказал Мартин Атанесян.

После сентябрьских событий в приграничных селах Гегаркуника остались только мужчины, женщин и детей эвакуировали. Сейчас, несмотря на опасность, семьи воссоединились.