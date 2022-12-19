Азербайджан выдвигает предусловия для открытия Лачинского коридора - Артак Бегларян

Азербайджан выдвигает предусловия для открытия Лачинского коридора - единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил сегодня советник государственного министра Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

В субботу Министерство обороны России заявило, что в ходе переговорного процесса командование российских миротворцев ожидает ответа армянской и азербайджанской сторон на их предложения по урегулированию ситуации. Что это за предложения, ни одна из сторон не раскрывает.

Находящийся в Ереване советник государственного министра Нагорного Карабаха подтвердил, что переговоры ведутся. По словам Бегларяна, все контакты Карабаха с Азербайджаном происходят при российском посредничестве.

Лачинский коридор уже восьмой день закрыт азербайджанцами, называющими себя экологами. До них сотрудники нескольких государственных ведомств Азербайджана, среди которых Министерство природных ресурсов и Управление государственного имущества, потребовали проведения мониторинга на рудниках Дрмбон и Кашен в Нагорном Карабахе.

Карабахский чиновник подтвердил, что одним из предварительных условий, выдвинутых азербайджанцами для открытия дороги, является доступ к руднику Кашен. Но что ответил Степанакерт, он не сказал.

Ранее в Карабахе заявили, что согласны только на мониторинг международных экспертов. По словам советника госминистра, стратегической целью Азербайджана является депатриация и геноцид народа Карабаха.

«Да, на переговорах обсуждались также подобные вопросы, то есть, было предусловие с азербайджанской стороны. Как должен проводиться мониторинг, в какой форме, с какой периодичностью: разово или нет - все это детали, которые я не могу комментировать. Но мое личное мнение состоит в том, что Арцах [Нагорный Карабах – ред.] не должен идти на соглашение за счет уступки какой-либо красной линии», - сказал Бегларян.

Премьер-министр Армении, на прошлой неделе выступивший с призывом усилить международное давление на Азербайджан с целью открытия дороги, сегодня сделал сначала пост в Твиттере с описанием ситуации, а затем провел заседание Совета безопасности. О том, что вопрос о закрытии Лачинского коридора стал предметом обсуждения, прямого заявления не было. Пресс-служба правительства процитировала слова премьера о том, что на повестке дня была «военно-политическая обстановка, сложившаяся в регионе». Вместо этого были распространены слова премьер-министра о новых кадровых назначениях.

Лачинский коридор был перекрыт утром 12 декабря. Азербайджанцы, заблокировавшие коридор на участке, прилегающем к городу Шуши, называют себя независимыми экологами. Они поставили палатки прямо посреди дороги. Дорога также закрыта для автомобилей экстренных служб. На трассе несут службу российские миротворцы, которые согласно трехстороннему заявлению Москвы, Баку и Еревана от 9 ноября 2020 года, положившего конец кровопролитной 44-дневной армяно-азербайджанской войне в Карабахе, должны контролировать движение вдоль Лачинского коридора.