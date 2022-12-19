Перестановки в правительстве завершены

«Сегодня мы обсудили этот вопрос с президентом республики, на должность вице-премьера будет назначен Тигран Хачатрян», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр объявил о назначениях перед созванным сегодня заседанием Совета безопасности. Тигран Хачатрян сменил на должности вице-премьера уволенного неделю назад члена правящей партии «Гражданский договор» Амбарцума Матевосяна, который занимал эту должность всего один год. А Хачатряна на должности министра финансов сменил его заместитель Ваге Ованнисян.

На прошлой неделе сменился и министр образования: после отставки Ваграма Думаняна на эту должность была назначена его заместитель Жанна Андреасян.

Почему выбор пал именно на эти кандидатуры, в публичной части заседания объяснений дано не было.

Последние публичные выступления Тиграна Хачатряна были во время обсуждения бюджета на следующий год: в течение прошедших месяцев именно он представлял главный финансовый документ Армении.

«Основным направлением бюджетных программ на 2023 год будет по-прежнему оставаться укрепление среды безопасности, усиление экономических возможностей, развитие человеческого капитала и укрепление социальной защиты наших граждан. Будут также трудности», - сказал тогда он.

52-летний Тигран Хачатрян работает в системе госуправления с 1995 года. Свою карьеру он начал в Министерстве экономики и был ведущим специалистом. В 2001 году Хачатрян уже дошел до должности заместителя министра финансов. Он имеет экономическое образование. В правительстве Никола Пашиняна Хачатрян сначала занимал должность министра экономики, а затем министра финансов.

В последнее время Хачатрян часто говорил о беспрецедентно высокой инфляции и делился своими ожиданиями относительно будущего. Возврата к привычному уровню роста цен он пока не ожидает.

«Несмотря на эффективную политику Центробанка по снижению инфляции и заметные успехи в последние месяцы, мы не можем рассчитывать на то, что удастся вернуться к нормальной инфляционной среде в очень короткие сроки. Нужно ожидать, что в 2023 году Центральный банк продолжит политику высоких процентных ставок, стремясь к концу следующего года вернуться к целевому показателю в 4%», - отметил он.