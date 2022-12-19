Пошла вторая неделя блокады единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией

Согласно Информационному штабу Нагорного Карабаха, 1100 жителей региона, из которых 270 несовершеннолетние, по-прежнему не имеют возможности вернуться домой.

С этой недели в Нагорном Карабахе возобновляются занятия в учебных заведениях, а обучение детей, оставшихся из-за перекрытия дороги в Армении, будет временно организованно в Сюнике.

«Лачинский коридор уже 8 дней закрыт Азербайджаном, а жители Нагорного Карабаха остались на дорогах в мороз, семьи оказались по разные стороны блокады. Люди с серьезными проблемами со здоровьем лишены лекарств и медицинских услуг», - сегодня написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в Twitter.

В утреннем прямом эфире в Facebook госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил, что несмотря на то, что регион уже 168 часов находится в блокаде, «жизнь продолжается и надо продолжать двигаться вперед».

«Наше решение неизменно – мы должны продолжать двигаться вперед таким образом, чтобы сохранить работоспособность. Только так мы можем быть уверены, что дальнейшие шаги не поставят нас в более тяжелое положение», - заявил он.

Рубен Варданян рассказал также о встречах с жителями Мартакерта и Мартуни, которые он посетил во время выходных, а также сообщил, что сегодня побывает в Аскеране.

В ходе встречи в Мартуни в воскресенье он, в частности, сказал: «Они [азербайджанцы] не поняли, что эта блокада нас объединяет, и мы становимся сильнее. Они только сейчас понимают, что дали нам силу. Благодаря этой блокаде мы поняли, как важно быть рядом друг с другом. У нас есть намеченные шаги, проделывается работа и видимая, и невидимая».

Варданян отметил, что проблемы, вызванные блокадой, можно преодолеть только организованностью и дисциплиной.

Лачинский коридор был перекрыт утром 12 декабря. Азербайджанцы, перегородившие коридор на участке, прилегающем к городу Шуши, называют себя независимыми экологами. Они поставили палатки прямо посреди дороги. Дорога также закрыта для автомобилей экстренных служб. На трассе несут службу российские миротворцы, которые согласно трехстороннему заявлению Москвы, Баку и Еревана от 9 ноября 2020 года, положившего конец кровопролитной 44-дневной армяно-азербайджанской войне в Карабахе, должны контролировать движение вдоль Лачинского коридора.

Согласно сообщениям, в связи с перекрытием дороги в больницы Нагорного Карабаха не поступают необходимые медицинские препараты и лекарства, полки продуктовых магазинов пустеют.

В Нагорный Карабах также не поступал газ с 13 по 16 декабря. После возобновления подачи газа госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил, что Баку это сделал без предварительный условий или уступок со стороны Степанакерта. Он также выразил надежду на то, что после восстановления газоснабжения может быть открыт и Лачинский коридор.

Представители США, Евросоюза, России, ООН, ряда стран и организаций призвали к разблокированию сообщения вдоль Лачинского коридора.

Власти в Баку отрицают, что стоят за перекрытием коридора, а также не признавали, что прекращение газоснабжения Карабаха был сделано Азербайджаном. На прошлой неделе МИД Азербайджана заявил, что дорога в Лачине на самом деле перекрыта российскими миротворцами, а азербайджанские активисты не препятствуют движению вдоль коридора.

Между тем, Министерство обороны России заявило в конце прошлой неделе, что переговоры с азербайджанской и армянской сторонами по восстановлению работы Лачинского коридора продолжаются.