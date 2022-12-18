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Карабах

Шаг за шагом Азербайджан пытается создать панику и оказать давление на карабахцев – Рубен Варданян

Рубен Варданян

Азербайджан очень последовательно, шаг за шагом пытается создать панику и оказать давление на народ Нагорного Карабаха, чтобы он уехал, заявил в Мартакерте государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

«Они делают это с особой стратегией, разрезая нашу страну на части, применяя так называемую стратегию «нарезки салями»», - отметил он.

По словам Рубена Варданяна, следует признать, что после 9 ноября 2020 года мира нет, и фактически война продолжается.

«Сейчас идет серьезная информационная война. Они хотят убедить весь мир, что здесь есть экологическая проблема, а реальность такова, что это блокада, гуманитарный кризис. Чтобы победить в этой войне, мы должны объединиться и сделать все, чтобы наши союзники почувствовали, что мы сильны», - заявил госминистр.

Он добавил, что вариант, о котором мечтает Азербайджан, - это уход армянского населения из Нагорного Карабаха. «Однако это неприемлемо», - заявил Рубен Варданян.

Группа азербайджанцев, называющих себя экологическими активистами, уже седьмой день перекрывает единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией (Лачинский коридор).

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