В штаб-квартире ООН «знают об акции протеста и требованиях по вопросу Лачинского коридора»

После встречи, которая продлилась около 20 минут, Артак Бегларян сообщил, что представитель международной структуры сообщила им, что в штаб-квартире ООН известно об акции протеста, а также об их требованиях.

«Мы договорились, что передадим наши позиции и требования в письменном виде, в окончательном электронном варианте, а они передадут их в штаб-квартиру в Нью-Йорке, и когда эти вопросы будут обсуждены и будет принято решение, они нас проинформируют», - сказал Артак Бегларян.

По словам карабахского чиновника, они подняли ряд вопросов, в том числе о том, почему Верховный комиссар ООН по правам человека не реагирует на кризис в Нагорном Карабаха и как различные органы ООН могут осуществлять миссию в Карабахе.

«В общем ее ответ заключался в том, что они здесь подобные решения не принимают, они не уполномочены, они просто передают наше недовольство и наши требования, большего они сделать не могут. То же самое в плане механизмов защиты прав человека, они говорят, то есть, госпожа Вайганд отметила, что эти органы независимы, то есть, они не имеют к здешнему офису никакого отношения и принимают свои решения отдельно. Но она также выразила уверенность, что, конечно же, Управление Верховного комиссара по правам человека хорошо осведомлено о ситуации в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.]. У нас вызывает недоумение, что на протяжении пяти дней, когда естественно, они проинформированы, потому что генеральный секретарь ООН тоже сделал заявление, до сих пор нет никакой реакции», - отметил он.

Советник госминистра Карабаха ожидает от ООН долгосрочных международных гарантий безопасности Нагорного Карабаха. Артак Бегларян и Гегам Степанян заявляют, что закончат сидячую забастовку только тогда, когда Карабах будет разблокирован. До тех пор они держат въезд в офис ООН заблокированным для автомобилей.

«Наше присутствие здесь - это способ давления и передачи важного мессиджа, то есть, нужно продолжать этот формат, чтобы и они чувствовали давление на себя и передавали его в Нью-Йорк», - сказал Гегам Степанян.

Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, уже пять дней заблокирована.

Как в предыдущие дни, так и сегодня в Ереване прошли акции протеста с требованием открытия Лачинского коридора. Сегодня к участникам акции перед офисом ООН присоединились и иностранцы.