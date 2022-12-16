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Карабах

В штаб-квартире ООН «знают об акции протеста и требованиях по вопросу Лачинского коридора»

Советник государственного министра Нагорного Карабаха Артак Бегларян

Советника государственного министра Нагорного Карабаха Артака Бегларяна и омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, уже три дня проводящих сидячую забастовку перед армянским офисом ООН, сегодня вечером приняла исполняющая обязанности постоянного координатора офиса Кристин Вайганд.

После встречи, которая продлилась около 20 минут, Артак Бегларян сообщил, что представитель международной структуры сообщила им, что в штаб-квартире ООН известно об акции протеста, а также об их требованиях.

«Мы договорились, что передадим наши позиции и требования в письменном виде, в окончательном электронном варианте, а они передадут их в штаб-квартиру в Нью-Йорке, и когда эти вопросы будут обсуждены и будет принято решение, они нас проинформируют», - сказал Артак Бегларян.

По словам карабахского чиновника, они подняли ряд вопросов, в том числе о том, почему Верховный комиссар ООН по правам человека не реагирует на кризис в Нагорном Карабаха и как различные органы ООН могут осуществлять миссию в Карабахе.

«В общем ее ответ заключался в том, что они здесь подобные решения не принимают, они не уполномочены, они просто передают наше недовольство и наши требования, большего они сделать не могут. То же самое в плане механизмов защиты прав человека, они говорят, то есть, госпожа Вайганд отметила, что эти органы независимы, то есть, они не имеют к здешнему офису никакого отношения и принимают свои решения отдельно. Но она также выразила уверенность, что, конечно же, Управление Верховного комиссара по правам человека хорошо осведомлено о ситуации в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.]. У нас вызывает недоумение, что на протяжении пяти дней, когда естественно, они проинформированы, потому что генеральный секретарь ООН тоже сделал заявление, до сих пор нет никакой реакции», - отметил он.

Советник госминистра Карабаха ожидает от ООН долгосрочных международных гарантий безопасности Нагорного Карабаха. Артак Бегларян и Гегам Степанян заявляют, что закончат сидячую забастовку только тогда, когда Карабах будет разблокирован. До тех пор они держат въезд в офис ООН заблокированным для автомобилей.

«Наше присутствие здесь - это способ давления и передачи важного мессиджа, то есть, нужно продолжать этот формат, чтобы и они чувствовали давление на себя и передавали его в Нью-Йорк», - сказал Гегам Степанян.

Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, уже пять дней заблокирована.

Как в предыдущие дни, так и сегодня в Ереване прошли акции протеста с требованием открытия Лачинского коридора. Сегодня к участникам акции перед офисом ООН присоединились и иностранцы.

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