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Карабах

Азербайджан еще 25 лет назад продал право на эксплуатацию золотого рудника Дрмбон зарегистрированной в США компании

Правительство Азербайджана еще 25 лет назад, во времена правления Гейдара Алиева, продало право на эксплуатацию золотого рудника Дрмбон (Гызылбулуг) компании, зарегистрированной в США, в штате Делавэр.

Официальный сайт Гейдара Алиева тогда торжественно объявил: «20 августа 1997 года в президентском дворце государственная компания «Азергызыл» и американская компания R.V. Investment Group Services подписали соглашение о начале совместной добычи золота, серебра и меди на шести рудниках Азербайджана».

Три из них: Сотк в Кельбаджаре, Веджнали в Зангелане и Дрмбон (Гызылбулаг), в то время находились под контролем армянских сил. В соглашении, на подписании которого присутствовал тогдашний временный поверенный в делах США в Азербайджане, отмечалось, что «оккупированные территории будут освобождены», без уточнения, когда и как.

И хотя перспективы были более чем неопределенными, это не помешало американской компании заключить сделку и пообещать 500 млн долларов инвестиций.

Кто пошел на такой риск?

Компанией, управление которой с 2000-х годов перешло к Anglo-Asian Mining, зарегистрированной в Великобритании, руководит 69-летний Мохаммад Реза Вазири. Он является крупнейшим собственником, владеющим примерно 30% акций, он лично согласовывал условия сделки с Гейдаром Алиевым.

«При заключении сделки в 1997 году я настаивал на том, чтобы мы включили в контракт также те три рудника, все говорили, что это оккупированная территория, никто не знает, что будет, между тем я всегда верил и всем говорил, что наш контракт на 20-30 лет, до этого земли будут освобождены», - рассказал Вазири.

Родившийся в Иране бизнесмен был главным советником шаха по международным отношениям. После Исламской революции он переехал в Соединенные Штаты и в конце 90-х годов начал инвестировать в независимый Азербайджан. Он имеет влиятельные связи в американской политической и деловой элите. Достаточно упомянуть, что он возглавляет совет директоров Американо-азербайджанской торговой палаты, почетными членами которой являются бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер, бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский и бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Вазири также считается одним из приближенных Ильхама Алиева.

Много лет назад в распоряжении австралийских и американских журналистов-расследователей оказались десятки документов и электронных писем из сферы нефтедобычи, в некоторых из которых фигурировало имя Вазири. В этих рассекреченных документах он был представлен как человек, который в любой момент может договориться о встрече с премьер-министром Азербайджана и вытянуть из министра нефти то, что нужно.

После последней Карабахской войны, когда Азербайджан вернул себе семь районов и находящиеся там рудники, Вазири заявил: «Перед нами открылись новые горизонты».

«Когда война с Арменией закончилась, правительство Азербайджана передало нам рудник Веджнали. Я лично поехал туда, впечатление положительное, и у нас есть очень большие надежды на то, что мы начнем его эксплуатировать во второй половине этого года», - сказал Вазири.

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Десятилетиями ждал начала эксплуатации этих рудников и Джон Сунуну, второй по величине акционер компании. Прежде чем инвестировать в горнодобывающую промышленность Азербайджана, он занимал ряд высоких постов в США, в том числе был членом сенатского комитета по международным отношениям, а до этого - главой администрации президента Буша.

Сегодня сын Сунунана, Майкл, является членом совета директоров компании Anglo-Asian Mining. Одним из крупных акционеров компании также является зарегистрированная в Великобритании LIMELIGHT DEVELOPMENTS LIMITED.

Среди директоров был и есть ряд бывших высокопоставленных чиновников, например, бывший министр промышленности и энергетики Великобритании Тим Эггар.

В своих отчетах и пресс-релизах Anglo-Asian Mining с гордостью отмечает, что директора компании имеют большой опыт и широкие связи как в Азербайджане, так и в мире.

После 44-дневной войны всплыли факты, показывающие, как приводились в действие эти связи.

Летом прошлого года британская openDemocracy написала, что до и во время войны Лондон регулярно контактировал с Anglo-Asian Mining, которая рассчитывала получить выгоду «от освобождения азербайджанских земель».

Расследование OpenDemocracy было основано на электронных письмах, которыми в те дни обменивались компания и британский посол и которые были предоставлены журналистам в соответствии с законом о свободе информации.

В частности, во время войны компания Anglo-Asian Mining направила британскому послу письмо с описанием золотых запасов в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Эти территории были определены как «страна возможностей».

Согласно той переписке, посол Великобритании в Азербайджане встречался с горнодобывающей компанией 2 сентября, за три недели до войны, в октябре - после взятия Зангелана, а также после прекращения огня, когда вокруг Соткского рудника разгорелись страсти.

Подробности встреч неизвестны, правительство Великобритании отказалось полностью рассекретить переписку между сторонами. «Некоторые отрывки нечитаемы», - сообщает OpenDemocracy. Официальный Лондон мотивировал это тем, что содержание писем может нанести ущерб «интересам компании, отношениям Великобритании с Азербайджаном и Арменией и интересам королевства в этих странах».

Горнодобывающая компания также не предоставила подробностей, заявив лишь, что «посольство не оказывало никакой другой поддержки, кроме своих обычных дипломатических обязанностей». А в МИД Великобритании подчеркнули: «Лондон всегда поддерживал работу Минской группы ОБСЕ по содействию долгосрочном урегулированию конфликта».

Уже после окончания войны, в январе прошлого года, компания приветствовала заявление о прекращении огня, подписанное между Арменией, Азербайджаном и Россией, подчеркнув, что «рада сообщить, что обновила право на эксплуатацию трех рудников, находящихся на оккупированных территориях и в Карабахе».

В официальном сообщении этой британской компании, кстати, отмечается: «В соглашении о прекращении огня предлагается предоставить Азербайджану территорию от Сюникской области Армении для строительства прямой автомобильной и железной дороги, которые свяжут Нахичеван с Азербайджаном». Предлагаемый транспортный коридор значительно облегчит сообщение компании с рудником в Ордубаде».

Кстати, через несколько месяцев после этого заявления сообщалось, что правительство Азербайджана подписало новую сделку с Anglo-Asian Mining и не только продлило срок эксплуатации одного из рудников, богатых запасами золота, но и предоставило право на эксплуатацию Кашенского рудника в Карабахе.

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