Карабах перешел в режим экономии

Как сообщают азербайджанские СМИ, азербайджанские протестующие, называющие себя экологами, теперь требуют не того, чтобы командующий российскими миротворцами сопроводил их к Кашенскому руднику, а чтобы Баку установил контроль над Лачинским коридором.

Сегодня один из демонстрантов заявил, что если армяне будут продолжать в том же духе и не подпишут мирный договор, им грозит железный кулак. «Мы когда-то предлагали вам статус, но вы отказались. Теперь вы просите его, но поезд ушел», - заявил он.



Некоторые протестующие предлагают назвать Лачинскую дорогу дорогой мира, и именно на этой дороге азербайджанский «экоактивист» во время страстной речи буквально задушил белого голубя.

Жители Нагорного Карабаха, находящийся в азербайджанской блокаде, заняты своими заботами, которые с каждым часом становятся все тяжелее. В магазинах полки с товарами первой необходимости пустеют, люди покупают все, что можно на имеющиеся деньги, поскольку в банкоматах денег тоже нет.



«Растительное масло, песок, гречка, рис… эти продукты больше всего берут», - говорит продавщица Ирина Манасян.

Ежедневно из Армении в Карабах поступали 400 тонн грузов - мука, фрукты, молочные продукты, хозтовары первой необходимости. Сейчас ничего доставить в Карабах невозможно. Больших запасов лекарств в аптеках нет, машины доставки остались на дорогах.

«Мы должны были получить. Честно говоря, наши водители в Горисе, дорогу не открывают. Но мы надеемся, что откроют и мы получим», - говорит сотрудница аптеки Нарине Петросян.

Сотрудники аптеки говорят, что люди, страдающие хроническими заболеваниями, и семьи с маленькими детьми спешат запастись необходимыми лекарствами. «На данный момент берут, скажем, жаропонижающее, обезболивающее. А также те, кто систематически принимают лекарства от артериального давления, или те, кто страдают сахарным диабетом. У людей из этой группы сейчас мало этих лекарств», - говорит сотрудница аптеки Гаяне Балаян.

Уже ощущается нехватка детского питания и подгузников. Мы также получаем сигналы из Степанакерта о значительном повышении цен на необходимые товары. В Степанакерте дрова сначала подорожали, потом исчезли, говорит мать семерых детей Анаит Степанян. «Сейчас дрова стали проблемой, мы не можем найти дрова», - отмечает она.

Работающие на газе цеха по выпечке хлеба прекратили работу. Одна из пекарней, которая ежедневно выпекает 5000 хлебов-матнакашей и 100 килограммов теста, не действует. «Столько людей остаются без работы, также мы не можем поставлять хлеб в школы и детские сады», - говорит директор пекарни Артур Аванесян.

В Карабахе сейчас действуют только пекарни, работающие на электричестве. Они будут работать, пока не закончится мука.

Правительство Карабаха со вчерашнего дня объявило о переходе в режим экономии. На заправках висит табличка «Бензина нет». Топливо предоставляется только автомобилям экстренных служб и общественному транспорту. Сжиженный газ выдается жителям для заправки небольших газовых баллонов.

«Дрова у нас есть, зажигаем печь, но у нас есть маленькие дети, этот баллон нам нужен, держим про запас. Хотят месяцами так сидеть, все равно мы обойдемся дровами, все равно мы должны победить», - сказала женщина, стоящая в очереди на заправку газового баллона.

Большинство университетов, школ и детских садов в Карабахе сейчас закрыты. 20 тысяч детей не ходят на занятия из-за отключения отопления.

В медицинских учреждениях чрезвычайная ситуация: нет возможности перевозить людей в тяжелом состоянии в Ереван, плановые операции приостановлены в целях экономии. Родильный дом Степанакерта имеет свою котельную, но сейчас, когда нет газа, новорожденных пытаются согреть электрическими плитами.

На данный момент в родильном отделении находятся 14 новорожденных с мамами. В отделении интенсивной терапии также есть малыши. Директор сигнализирует о том, что в этих условиях обеспечить необходимую температуру невозможно.

Павлина Габриелян только что родила, она хочет, чтобы рядом с ними было больше людей. «Чтобы они не были равнодушны к Арцаху [Нагорному Карабаху – ред.] и арцахцам, хотя бы в эти дни были рядом с нами, чтобы сообщили миру своими призывами, что мы находимся в такой ситуации, чтобы мир не молчал...», - говорит женщина.