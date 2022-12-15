Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне ухудшилась – Пашинян

Он обвинил Баку в «прямом и грубом» нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Подчеркнув, что Азербайджан сначала заблокировал Лачинский коридор, а затем закрыл газопровод, снабжающий Нагорный Карабах природным газом, премьер-министр Армении назвал действия Баку провокационными.

Как подчеркнул Пашинян, в результате этих действий жители Нагорного Карабаха «лишены права на свободное передвижение, тысячи людей, в том числе детей, остались в пути в холодную зиму в условиях вынужденного разлучения многих семей, оказавшихся по разные стороны блокады, граждане с серьезными проблемами со здоровьем были лишены лекарств и медицинских услуг, поставки продовольствия и других товаров первой необходимости были нарушены».

«Тысячи людей фактически оказались заложниками блокады», - подчеркнул руководитель Армении.

«Ситуацию в Нагорном Карабахе иначе как гуманитарным кризисом назвать нельзя, и этот кризис вызван невыполнением Азербайджаном своих международных обязательств», - заявил Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что заявление от 9 ноября 2020 года, подписанное с Азербайджаном при посредничестве Москвы, не предусматривает существования какого-либо коридора через территорию Армении. Как отметил премьер, этого не предполагает и ни один документ, подписанный Арменией.

«Естественно, все утверждения о том, что Армения устно дала кому-либо такое обещание, абсурдны и даже невежественны», - заявил армянский лидер, подтвердив, что Армения готова выполнить положения пункта 9 трехстороннего заявления, напомнив, что в этом пункте речь идет о разблокировке экономических и транспортных связей в регионе.

Сегодня, по словам Пашиняна, главная коллективная работа Армении должна состоять в том, чтобы добиться «должной международной оценки хронических нарушений Азербайджаном своих письменных обязательств».