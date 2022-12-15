Канада призывает Азербайджан открыть Лачинский коридор

В то же время, МИД Канады в своем заявлении призывает Армению и Азербайджан продолжить переговоры, чтобы решить проблемы путем мирного диалога.

Группа азербайджанцев, которые представляются экологами, 12 декабря перекрыла Лачинский коридор, остановив проезд транспорта из Нагорного Карабаха в Армению и обратно.

Ереван расценил этот шаг как официальную провокацию Баку с целью создания гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

В Баку отвергают обвинения Еревана. МИД страны, в частности, заявил ранее на этой неделе, что «дорога Шуша-Лачин была заблокирована не азербайджанскими протестующими, а российскими миротворцами, которые временно размещены на территории Азербайджана».