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Карабах

Канада призывает Азербайджан открыть Лачинский коридор

Канада внимательно следит за событиями, происходящими в Лачинском коридоре, и призывает Азербайджан открыть его и обеспечить по нему свободное передвижение во избежание возможных гуманитарных последствий.

В то же время, МИД Канады в своем заявлении призывает Армению и Азербайджан продолжить переговоры, чтобы решить проблемы путем мирного диалога.

Группа азербайджанцев, которые представляются экологами, 12 декабря перекрыла Лачинский коридор, остановив проезд транспорта из Нагорного Карабаха в Армению и обратно.

Ереван расценил этот шаг как официальную провокацию Баку с целью создания гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

В Баку отвергают обвинения Еревана. МИД страны, в частности, заявил ранее на этой неделе, что «дорога Шуша-Лачин была заблокирована не азербайджанскими протестующими, а российскими миротворцами, которые временно размещены на территории Азербайджана».

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