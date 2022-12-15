Генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Лачинского коридора

Об этом говорится в распространенном вчера заявлении.

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за развитием ситуации вокруг Лачинского коридора», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Гутерриш «призывает стороны к деэскалации напряженности и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями».

«Генеральный секретарь подтверждает свою поддержку продолжающихся усилий, направленных на урегулирование в регионе», — говорится в заявлении.

Группа азербайджанцев, которые представляются экологами, 12 декабря перекрыла Лачинский коридор, остановив проезд транспорта из Нагорного Карабаха в Армению и обратно. Ереван расценил этот шаг как официальную провокацию Баку с целью создания гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.