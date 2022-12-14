Кто такие азербайджанские экоактивисты, которые приехали в Шуши, чтобы «противостоять экологической катастрофе», и уже третий день блокируют Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией? Кто вышел на стихийный митинг в стране, где сотни оппозиционеров сидят в тюрьмах, а активистов задерживают в считанные минуты?

Многих объединяет любовь и симпатия к семье Алиевых

Радио Азатутюн идентифицировало группу протестующих, которые стоят в первых рядах на акции протеста и громче всех скандируют экологические лозунги, хотя до этого не были замечены в том, что озабочены проблемами окружающей среды. Более того, имеющиеся в открытых источниках факты свидетельствуют о том, что многих из них объединяет лишь любовь и симпатия к президентской семье и гордость за военные успехи Баку.

Среди демонстрантов есть, например, бывший азербайджанский военный Тельман Гасымов, представляющийся в проправительственной прессе военным экспертом. По имеющимся данным, он капитан запаса, владеет армянским языком.

Фото с Рамилем Сафаровым

У активиста, выдающего себя за защитника окружающей среды, в Facebook есть сотни фотографий не на природе, а на поле боя, в военной форме, с оружием в руках. На одном из фото рядом с ним виден Рамиль Сафаров, зарубивший топором армянского офицера в Венгрии. Во время акции Гасымов озвучивает миролюбивые призывы на армянском языке, призывает жить вместе. Между тем, в социальных сетях он активно распространяет воинственные заявления и угрозы президента Азербайджана, у него даже есть специальный альбом в Facebook, где хранятся фотографии солдат, топчущих и сжигающих флаги Армении и Нагорного Карабаха.

Нет ни одного поста о природе или охране окружающей среды

Активно распространяет видео из Лачинского коридора и Рухие Мемедова. При открытии ее страницы в Facebook сразу бросается в глаза изображение четы Алиевых, которое в несколько раз больше, чем собственное фото пользователя. Мемедова, представляющаяся как защитница окружающей среды, до сих пор не опубликовала в Facebook ни одного поста о защите природы или окружающей среды. Вместо этого она активно распространяет выступления президента Алиева, в том числе последние воинственные угрозы в адрес Армении.

Одной из протестующих в Лачинском коридоре является и Незакет Хесенова, которая вышла на борьбу с «экологической катастрофой» в меховой шубе.

Судя по странице Зульфии Нуриевой в Facebook, у женщины широкий круг интересов, однако защиты окружающей среды среди них нет. На главном месте президент Алиев с поднятым кулаком, которого Нуриева добросовестно поздравляет с днем рождения, желает ему сто лет жизни с надписью «Мы вас любим». В день выезда на акцию протеста за сотни километров от Баку у дамы на уме была не природа, а любовь к общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. «Сильный лидер всегда в моем сердце», - написала она перед тем, как перекрыть Лачинский коридор.

Еще одной «экоактивисткой» является и Наиле Исмаилова, у которой более 10 000 подписчиков в Facebook, которая, однако, еще не сделала ни одного поста об охране окружающей среды. Вместо этого она не упускает случая продемонстрировать поддержку президенту Алиеву и его супруге. На днях, например, она сообщила своим подписчикам «хорошую новость» о том, что «в скором времени усилиями властей Азербайджана Украина освободит» Мисира Гасымлы и Субхана Гулиева, которых суд приговорил к 8 месяцам лишения свободы за насилие в отношении армян. По данным азербайджанских СМИ, преступники являются участниками 44-дневной войны. На фото, опубликованном Исмаиловой, на майке одного из них изображены Эрдоган и Алиев. «Я лично верю президенту Ильхаму Алиеву и вице-президенту Мехрибан Алиевой. Давайте поддержим их», - призвала «экоактивистка».

Организация «Экологическое оповещение и мониторинг» поздравила Алиева с победой «железного кулака»

По имеющейся в открытых источниках информации, определенную связь с зелеными имеет протестующая Казме Юсубова, которая, согласно странице в Facebook, работает в организации «Экологическое оповещение и мониторинг» («Ekoloji Maarifcilik ve Monitorinq IB»). Кстати, эта общественная организация два года назад, после войны, публично поздравила президента Алиева с победой и подчеркнула: «Мы уверены, что в скором времени, благодаря вашей решительной воле и вашему железному кулаку, которым мы сокрушили голову врага, благодаря героизму и храбрости нашей армии наш трехцветный флаг вновь будет развеваться в Ханкенди, Ходжавенде, Ходжалу, Агдере, Лачине, Кельбаджаре, Агдаме». Умилительное письмо было опубликовано на официальном сайте Ильхама Алиева.

Немногочисленные независимые азербайджанские веб-сайты также выявили подозрительные случаи

Подобные подозрительные случаи экоактивизма также были отмечены несколькими независимыми азербайджанскими веб-сайтами. Базирующаяся в Берлине оппозиционная компания Meydan TV, например, отмечает, что азербайджанцы, собравшиеся в Лачинском коридоре, впервые протестуют против эксплуатации рудников, в то время как авторитетные организации опубликовали десятки фактов о рудниках, незаконно эксплуатируемых семьей Алиевых в Азербайджане.

«Многочисленные расследования доказали, что горнодобывающая промышленность Дашкесана и Гедабека полностью находится под контролем Алиевых, однако до сих пор ни один активист не протестовал против этого», - отмечает азербайджанское СМИ.

Журналист Хадиджа Исмаилова также напоминает об азербайджанском руднике Човдар, где расследование выявило не только огромные коррупционные риски, но и экологические проблемы. «Нас никто не услышал. Если бы эти активисты протестовали тогда, сегодня их голоса были бы слышны громче», - написала Исмаилова в Facebook.

В беседе с Meydan TV правозащитник Анар Мамедли напомнил, что Азербайджан является одним из аутсайдеров мира не только с точки зрения прав человека, но и с точки зрения охраны природы. «И когда жители такой страны выходят на акцию в Карабахе, это не воспринимается всерьез», - подчеркнул правозащитник.

«Цель процесса - изгнание российских войск с наших земель»

Между тем, эксперт по экономическим и политическим вопросам Натиг Джафарли, ставит вопрос более четко. «Разве вы не знаете, что защита окружающей среды - не единственная причина этой акции? - сказал он, раскрывая скобки: - Целью процесса является изгнание российских войск с наших земель, и каждый шаг к этой цели, включая экологические лозунги, заслуживает поддержки».

Еще более откровенно высказался азербайджанский политолог Шуджат Ахмедзаде. «Наивно полагать, что события последних дней вызваны только озабоченностью окружающей средой», - написал он в Twitter, пояснив, что, пользуясь слабостью России, которая несет серьезные тактические потери в Украине, Азербайджан пытается добиться уступок и с этой целью день ото дня поднимает ставки.

Кстати, за несколько часов до этого поста Государственная служба охраны культурного наследия Азербайджана сообщила, что они, как и «экоактивисты», готовы выехать в Карабах для мониторинга и ждут указаний властей.