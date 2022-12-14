В Нагорном Карабахе ввели режим экономии топлива

Об этом в прямом эфире на странице в Facebook в среду утром сообщил госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Он отметил, что такое решение принято в связи с тем, что пока неизвестно, как долго будет продолжаться данная ситуация и сколько времени понадобиться властям, чтобы организовать доставку топлива.

«Мы этим занимаемся. Поэтому мы ввели режим экономии для всех, в том числе, для правительства, для всех госорганов и учреждений. Режим экономии действует для всех чиновников, нет никого, для кого были бы особые привилегии», - подчеркнул он, добавив, что особый режим действует только для экстренных служб.

Варданян также отметил проблемы жителей Нагорного Карабаха, особенно детей, которые в данный момент не имеют возможности вернуться домой.

«Это самая непростая ситуация, когда родители находятся в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], а дети – в Армении. Хочу заверить, что мы делаем максимум для того, чтобы они получили самые хорошие условия, и не только для проживания», - отметил он, добавив, что для детей в Горисе, в частности, организовываются различные экскурсии.

Варданян добавил, что вся информация, связанная, в частности с людьми, отправившимися на лечение и имеющими проблемы, в том числе, финансовые, собирается, обрабатывается и максимально быстро решается.

Госминистр подчеркнул, что Нагорный Карабах готов к конструктивным переговорам по разрешению сложившейся ситуации, если они будут вестись в уважительном ключе со всех сторон.

«Мы понимаем прекрасно проблемы, которые стоят перед российскими миротворцами, но, тем не менее, настаиваем, что дорога должна быть открыта, и это означает, что российские миротворцы обеспечат проезд наших граждан в Армению и обратно», - заявил Рубен Варданян.

Подчеркнув, что ситуация остается напряженной и возможны любые провокации, он попросил жителей региона не поддаваться на провокации.

«Мы сделаем все возможное, чтобы эта ситуация разрешилась бы в нашу пользу», - заявил Рубен Варданян.