Переговоры ведутся между российскими миротворцами и Азербайджаном, участвует также Карабах – замминистра Армении

На данный момент между министерствами иностранных дел Армении и Азербайджана не ведутся переговоры о разблокировании Лачинского коридора, сообщил в беседе с Радио Азатутюн заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян, отметив, что прежде всего переговоры ведутся между российскими миротворцами и Азербайджаном, власти Нагорного Карабаха также участвуют вместе с российскими миротворцами в урегулировании этой проблемы.

По словам замминистра, официальный Ереван представляет сложившуюся ситуацию международным партнерам, и вскоре Армения в самых высоких инстанциях обратится к этому вопросу, поскольку Азербайджан не только нарушил трехстороннее заявление, но и предпринимает попытку коллективного наказания по отношению к Нагорному Карабаху.

«Политическая оценка очень четкая: имело место нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, очень серьезное нарушение, потому что трехсторонне заявление четко определяет функционирование Лачинского коридора. Что же касается правовой стороны проблемы, фактически, имеют место масштабные нарушения международного гуманитарного права и международных прав человека, которые являются не чем иным, как попыткой коллективного наказания народа Нагорного Карабаха, что однозначно осуждается всеми международными гуманитарными законами. Лишение людей свободы передвижения, ежедневного снабжения продовольствием и другими предметами первой необходимости, причем лишение не одного-двух человек, а лишение коллективных прав, с правовой точки зрения также является серьезнейшим нарушением, которое может послужить ранним сигналом об этнической чистке и геноциде», - сказал Геворкян.

Почему российские миротворцы не разблокируют дорогу, почему здесь не действует мандат российских миротворцев, или у них просто нет такого мандата? По словам замглавы МИД, решение этой проблемы входит в приоритетный мандат миротворцев.

«Однозначно говорить, что российские миротворцы не используют свой мандат, сейчас преждевременно. Я считаю, что они предпринимают попытки исправить ситуацию, но я согласен, что эти шаги, попытки взять Нагорный Карабах в блокаду, предпринимаются в зоне ответственности российских миротворцев, и решение этой проблемы входит в приоритетный мандат миротворцев», - сказал Ваге Геворкян.

На вопрос, есть ли надежда, что сегодня дорога будет разблокирована, Геворкян ответил: «Ситуация постоянно развивается, ясно только одно: дорога должна быть открыта».