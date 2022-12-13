Около 1100 человек остались на дороге, 270 детей в данный момент разлучены с родителями - омбудсмен Карабаха

Уже больше суток Нагорный Карабах находится в блокаде. В Республиканской больнице Степанакерта есть пациенты в крайне тяжелом состоянии, их необходимо перевезти в Ереван.

«Жизни этих людей в опасности, - заявил директор медицинского центра Мгер Мусаелян. - Двое в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации, один в кардиологическом отделении, еще двое уже стабилизированы, им надо ехать в другой город на обследование».

Сегодня 62-летнего жителя Карабаха должны были прооперировать в кардиологическом центре Еревана, но он остался в Карабахе в крайне тяжелом состоянии. У 39-летней женщины уже две недели высокая температура, необходимы срочные обследования в Ереване. 42-летнего мужчину из села Хнапат после сердечно-легочной реанимации необходимо срочно доставить в Ереван... И таких людей много.

Мгер Мусаелян отметил, что если дорога останется закрытой, то в ближайшее время у них также возникнут проблемы с лекарствами и предметами медицинского назначения.

Дорогу жизни, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, перекрыли азербайджанцы, называющие себя экологами. Они услышали, что в Карабахе есть тяжелобольные, у них появилось предложение: «Мы готовы предоставить коридор для машин скорой помощи, мы готовы предложить медицинскую помощь на территории Азербайджана, в Шуши или перевезти их в Баку».

Омбудсмен Нагорного Карабаха предупреждает, что в условиях зимнего холода около 1100 человек остались на дороге, 270 детей в данный момент разлучены со своими родителями. Помимо блокады 120-тысячного населения Карабаха, была прервана связь между селами Лисагор, Мец Шен, Хин Шен, Ехцаох и столицей Степанакертом.

«Ситуация пока неопределенная, мы не знаем, как долго она продлится, - сказал глава общины Мец Шен Давид Давтян. - Люди пока обходятся тем, что у них есть. Если это затянется, возникнут проблемы».

Он добавил, что тот, кто вчера приехал в их село из Степанакерта, не может вернуться. «У меня было трое гостей, которые приехали к нам домой, вчера они попытались уехать в Степанакерт, не успели, вернулись обратно. Из «Арцахгаза» рано утром приехали, чтобы провести в селе работы. Их шесть человек, они не смогли уехать, остались в селе. Выполняющие дорожные работы также рано утром выехали из Степанакерта, приехали сюда, чтобы чистить дороги, и также остались, не смогли вернуться», - сказал Давтян.

А что делают блокирующие дорогу азербайджанцы на шушинском участке Лачинского коридора? Уже вторые сутки они требуют встречи с командующим российским миротворческим контингентом.

Они требуют, чтобы российские миротворцы позволили им осуществлять мониторинг в Мартакертском районе, на рудниках Дрмбон и Кашен. Они утверждают, что не уйдут, более того, их станет больше.