Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Российские миротворцы «укрепляются» на перекрытом азербайджанцами участке Лачинского коридора

Азербайджанское агентство АПА опубликовало видео и фото с перекрытого участка дороги Степанакерт-Горис (Лачинский коридор), на которых видно, как российские миротворцы устанавливают казармы модульного типа и палатки, а также подвозят к месту электрогенераторы.

Азербайджанские СМИ предполагают, что российские миротворцы, понимая, что акция азербайджанских экоактивистов будет продолжительной, решили создать для себя условия для несения службы на данной территории.

Back to top
XS
SM
MD
LG