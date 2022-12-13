Российские миротворцы «укрепляются» на перекрытом азербайджанцами участке Лачинского коридора

Азербайджанские СМИ предполагают, что российские миротворцы, понимая, что акция азербайджанских экоактивистов будет продолжительной, решили создать для себя условия для несения службы на данной территории.
Азербайджанское агентство АПА опубликовало видео и фото с перекрытого участка дороги Степанакерт-Горис (Лачинский коридор), на которых видно, как российские миротворцы устанавливают казармы модульного типа и палатки, а также подвозят к месту электрогенераторы.
Азербайджанские СМИ предполагают, что российские миротворцы, понимая, что акция азербайджанских экоактивистов будет продолжительной, решили создать для себя условия для несения службы на данной территории.