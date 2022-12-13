Российские миротворцы «укрепляются» на перекрытом азербайджанцами участке Лачинского коридора

Азербайджанское агентство АПА опубликовало видео и фото с перекрытого участка дороги Степанакерт-Горис (Лачинский коридор), на которых видно, как российские миротворцы устанавливают казармы модульного типа и палатки, а также подвозят к месту электрогенераторы.