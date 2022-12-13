В ряд общин Карабаха поставки хлеба и муки не осуществляются – Инфоштаб

«В результате перекрытия Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах [Нагорный Карабах – ред.] с Арменией, общины Мец Шен, Хин Шен, Егцаох и Лисагор Шушинского района находятся практически в блокаде», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, из-за перекрытия дороги поставки продуктов питания, в частности, хлеба и муки, а также других товаров первой необходимости в указанные населенные пункты из Карабаха не осуществляются. По сообщению информационного штаба Нагорного Карабаха, администрация Шушинского района поддерживает связь с общинами и «принимаются все возможные меры для удовлетворения насущных потребностей этих общин».

Единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом, уже более суток перекрыта группой азербайджанцев, которые называют себя независимыми экологами. Трасса также закрыта для автомобилей экстренных служб.